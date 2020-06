El productor local agafa valor en una campanya a l'Anoia

arxiu particular

Dani Guitérrez, conseller comarcal de Turisme arxiu particular

L'Anoia del Camp a la Taula, el projecte del Consell Comarcal de l'Anoia per posar en valor la feina i els productes d'un centenar d'emprenedors, petites empreses, productors i elaboradors artesans alimentaris del territori, ha activat aquesta setmana una campanya a les xarxes socials per incentivar el consum dels productes de km 0 en l'actual context de desescalada. Al perfil de Facebook (@anoiaturisme) i al perfil de Twitter (@anoia_turisme) ja es pot visualitzar un vídeo que destaca el potencial de la comarca pel que fa la producció d'aliments de qualitat i la important tasca d'aquells que la fan possible.

El conseller de Turisme, Dani Gutiérrez, assegura que «mentre la immensa majoria de la població ha hagut d'estar confinada a casa, la terra i aquells que la treballen han seguit el seu cicle habitual». Per això, afegeix que «ara és moment d'agrair la dedicació de tots aquells que n'han tingut cura i apostar pel nostre producte de proximitat que, a més, és d'una excel·lent qualitat».

Aquesta acció està en la línia d'una política de suport al productor local que ja s'havia explicitat durant la fase més crua de la pandèmia. L'Anoia del Camp a la Taula forma part de la Xarxa Productes de la Terra, l'ens de la Diputació de Barcelona que acull a tots els petits artesans d'altres comarques de la demarcació de Barcelona.

Des d'aquí, s'ofereix als productors diferents serveis: des d'assessorament sobre subvencions, ajuts, comercialització, recerca de finançament o gestió empresarial, fins a una borsa de formació amb cursos especialitzats per al sector i suport en la promoció i millora de la comercialització.