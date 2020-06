UP i Per la Conca denuncien que el procés participatiu pel PDU vol justificar 350 hectàrees industrials més

El col·lectiu Per la Conca i el sindicat agrari Unió de Pagesos (UP) critiquen que el procés de participació del Pla Director Urbanístic d'Activitats Econòmiques (PDUAE) de la Conca d'Òdena no arrenca "des d'un full en blanc", tal com van anunciar els alcaldes i tècnics de la Generalitat en roda de premsa la setmana passada. Als col·lectius els consta, segons han exposat en un comunicat, que el PDUAE "contempla un mínim de 350 hectàrees de sòl industrial més a ubicar en espais com Can Morera, l'aeròdrom d'Òdena, el 'polígon dels adobers' i la zona de Can Titó, al sud de Vilanova". Les entitats lamenten que urbanitzar grans quantitats de sòl industrial tindria greus afectacions sobre l'activitat agrària i sobre la salut i el benestar de la població.

Per la Conca i Unió de Pagesos també considera que l'aposta per les grans superfícies industrials "no pot ser presentada com una sortida de la crisi actual ni tampoc com una estratègia de creació d'ocupació". Sinó que cal veure-ho com una aposta "a llarg termini", sense saber quines empreses s'hi implantaran o quan ho faran, ni quina afectació tindran sobre la quantitat de parcel·les buides en els polígons ja existents.

D'altra banda, també denuncien que el procés participatiu presentat "no servirà" per consensuar un model de desenvolupament econòmic pel territori. "No es tracta només d'un procés purament consultiu, sinó que va lligat a un pla director urbanístic que està pensat únicament per requalificar terrenys agrícoles o naturals coma a urbanitzables", destaquen.

UP i Per la Conca també recorden que actualment s'està formulant el nou Pla Territorial Parcial del Penedès, un document de rang superior que ha de marcar les línies bàsiques de desenvolupament de cada regió de la vegueria. Segons qüestionen, aprovar un plantejament urbanístic d'àmbit més concret abans del Pla Territorial és incomplir les pròpies directrius de la Generalitat.

UP i Per la Conca reivindiquen la necessitat de debatre i consensuar un model territorial propi, al marge d'actuacions urbanístiques concretes, que garanteixi un equilibri econòmic, social i ambiental per la Conca.