Per la Conca i UP critiquen el procés participatiu del Pla Director Urbanístic de la Conca d'Òdena

El col·lectiu Per la Conca i el sindicat agrari Unió de Pagesos (UP) critiquen que el procés de participació del Pla Director Urbanístic d'Activitats Econòmiques de la Conca d'Òdena no arrenca «d'un full en blanc», tal com van anunciar els alcaldes i tècnics de la Generalitat en roda de premsa la setmana passada.

Als col·lectius els consta, segons han exposat en un comunicat, que el PDU «inclou un mínim de 350 hectàrees de sòl industrial més a ubicar en espais com Can Morera, l'aeròdrom d'Òdena, el polígon dels adobers i la zona de Can Titó, al sud de Vilanova».

Les entitats lamenten que urbanitzar grans quantitats de sòl industrial tindria greus afectacions sobre l'activitat agrària i sobre la salut i el benestar de la població.