Igualada millora voreres per fer una ciutat més amable

Igualada inicia les obres d'arranjament de les voravies del carrer del Pare Mariano, el passatge de Cornet i el carrer de la Virtut, a més d'un tram del carrer Trinitat, en el marc del projecte impulsat per millorar els itineraris accessibles en l'entorn urbà. Aquesta intervenció, que s'havia d'haver endegat al mes de març, permetrà, segons fonts del govern igualadí, unir el nucli antic amb la zona del Mercat de la Masuca a través d'un eix amable per als vianants, seguint el model que ja es va aplicar al carrer dels Esquiladors. El projecte preveu ampliar l'amplada de les voreres, que actualment són molt estretes, per millorar la circulació dels vianants. S'hi fa una reposició del paviment i l'adequació de la recollida d'aigües.