El Museu de la Pell d'Igualada reobre amb mesures de seguretat i pocs visitants

El Museu de la Pell d'Igualada ha reobert portes aquest dimarts després de gairebé tres mesos de tancament forçós per la pandèmia de la covid-19. L'equipament ha obert amb mesures de seguretat i una presència testimonial de visitants. Es tracta del primer museu municipal de la Conca d'Òdena que obre després del confinament. La seva directora, Glòria Escala, ha explicat a l'ACN que l'equipament rebia moltes visites de grups que, a hores d'ara, estan prohibides, de manera que durant aquest temps han estat treballant en les possibilitats de com reprogramar les activitats perquè puguin arribar al màxim de públic possible. "En el cas de les escoles, per exemple, estem mirant d'oferir un format virtual combinat amb el presencial", ha apuntat.

De moment, el Museu de la Pell d'Igualada ha obert al públic les sales d'exposicions permanents en visita lliure i amb limitació d'aforament. L'entrada al museu serà gratuïta fins al 12 de juliol. Segons ha explicat la seva directora, també s'han adaptat els espais per garantir les mesures de seguretat que requereix la crisi de la covid, com són la distància de dos metres entre persones, l'ús obligatori de mascaretes i la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic. Alhora, ha dit Escala, també s'ha prohibit que els visitants puguin tocar els elements tàctils i interactius del museu.

El degoteig de visitants durant el primer dia d'obertura del museu ha estat molt tímid, però, segons ha apuntat la directora, ja era de preveure i esperen que el cap de setmana s'animin les visites. Tot i això, Escala ha relatat que un gruix important de visitants venia per les visites de grups, sobretot d'escoles, i, per això, durant els mesos de confinament han estat treballant en com adaptar les activitats del museu a la situació de nova normalitat. En aquest sentit, ha dit que buscaran la manera d'oferir activitats que combinin la part presencial amb la virtual.

Una altra de les potes importants del museu era la de les activitats paral·leles com ara exposicions temporals, concerts, conferències, etc. Sobre això, la directora de l'equipament ha dit que "mica en mica s'haurà d'anar reprenent aquesta activitat", però "haurem d'anar veient com evoluciona la covid per veure en quines circumstàncies podem fer-ho".