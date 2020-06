La Diputació de Barcelona aporta 7 milions a la reactivació de l'Anoia

La presidenta de la Diputació de Barcelona, la socialista Núria Marín, va signar ahir a l'Ajuntament d'Igualada un pla d'ajuts per a la reactivació de la Conca d'Òdena que suma més de 7 milions d'euros. Alguns dels projectes eren compromisos pendents que s'han accelerat, d'altres noves inversions en projectes que estaven sobre la taula sense concretar, com ara el tema universitari, i alguns, com el suport al comerç, absolutament nous. En definitiva més de 7 milions que s'invertaran en els propers mesos en els 7 municipis de la conca.

La voluntat de la Diputació de contribuir a la reactivació d'una zona que va ser el centre de la pandèmia de la Covid les primeres setmanes. Marc Castells, alcalde d'Igualada i portaveu de la resta de municipis, va explicar que la Diputació inverteix 2,8 milions en fer el camí de les Vies Blaves de Jorba a la Pobla de Claramunt, el primer que es farà del projecte que inclou també tot el Llobregat i el Cardener, 26 de juliol s'aprova el pla director urbanístic. Seran els primers 18 km del projecte que permetrà recórrer les província de nord a sud, de la muntanya fins al mar, a peu en bicicleta sense passar per carreteres. També es destinen 900000 euros a un projecte complementari, el camí de la Riera d'Òdena fins a Igualada. El primer estar pendent de finalització de la tramitació del project i es pot començar a executar abans de finaltzar l'any. El de la reiera d'Òdena es preveu en dues fases, una abans de finalitzar l'any, l'altra, en el primer trimestre de l'any que ve.

En el mateix paquets d'ajuts, la Diputació es compromet a aportar el seu 33% de les obres del que a Igualada es coneix com a nou campus de Salut. El projecte global és de 6 milions i n'hi posen 2 la Generalitat, 2 la Diputació i 2 l'Ajunatment d'Igualada.

Hi haurà 500.000 euros per a un pla de reactivacio del comerç a la conca i inversions que poden se similars per a la construcció de l'Alberg de Pelegrins i l'oficina de turisme, a cal Maco, i per al projecte de mobilitat del Parc Motor i per a la difusió del projecte Terra de Castells.