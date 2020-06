ERC d'Igualada proposa ajuts als amos de pisos vells per fer lloguers assequibles

ERC a Igualada proposa que es faci una intervenció d'àmbit municipal per tal de poder rehabilitar habitatges degradats que estan buits i «destinar-los a lloguer assequible ja que això permetrà oferir lloguers amb preus assumibles i alhora dinamitzar el comerç local de la ciutat, i amb aquesta mesura hi guanya tothom: llogaters, propietaris, comerços i l'ajuntament, és un win-win per a tothom». Enric Conill, cap del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament d'Igualada i de l'oposició, reclama més atenció en temes socials al govern d'Igualada, de JuntsxIgualada.

Conill també ha explicat que al mateix temps demanem «crear un pla local d'habitatge» i detectar «quants i quins habitatges estan buits a Igualada». «Si fem això -assegura- Atindrà la capacitat de forçar la mobilització de pisos buits i sancionar als bancs i grans tenidors que tinguin desenes de pisos aturats».

La manera de dinamitzar aquest procés és establir ajuts als promotors, i un d'aquests pot ser una «bonificació del 50% de l'IBI per rehabilitar aquests pisos i posar-los en règim de lloguer accessible». ERC explica que «aquestes mesures ja es fan en municipis com Ripollet, Sant Vicenç dels Horts, Salt, Llagostera, Reus, Sabadell i Manresa», segons el cap municipal d'ERC.

Per a Esquerra, «cal que l'Ajuntament garanteixi que cap família patirà talls de subministres» i proposen augmentar la partida pressupostària per fer-hi front, ja que «només s'estan dedicant una mitjana de 7 euros al mes per a les famílies que pateixen pobresa energètica, unes quantitats absolutament insuficients i comparativament veiem que hi ha municipis que ajuden amb fins a 540 euros a l'any».

ERC també proposa l'elaboració d'un pla de xoc contra les desigualtats, beques per a estudiants universitaris amb caràcter progressiu d'entre 250 euros fins a 915 euros per estudiant i any, la construcció d'un nou ViuB amb un centre de dia per a la gent gran, augmentar els recursos humans i materials en el servei d'atenció domiciliària i l'elaboració d'un pla local de la vellesa perquè la gent gran gaudir d'una vellesa digna».

ERC defensa que hi hagi una protecció «dels drets més bàsics, especialment en l'àmbit de l'habitatge, subministres, inserció laboral, beques, bonificacions, salut mental, gent gran, cultura i protecció social». Alhora volen activar «un pla d'inserció laboral per a dones» i oferir «serveis d'acompanyament psicològic per a les persones usuàries dels Centres d'atenció en Salut Mental i que ara estan a casa».