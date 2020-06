Les preinscripcions de la pública superen les de la privada per primera vegada a Igualada

Les matriculacions a l'escola públicia i la concertada, a Igualada, pràcticament han quedat repartides a parts iguals, la qual cosa suposa un avenç per l'oferta publica, que fins ara quedava per sota. A partir del proper curs, Igualada suma un centre a la part de l'escola pública, l'Ateneu, que perd de la part de la concertada, ja que aquesta escola canvia a partir de setembre de concertada a pública. La plataforma d'associacions de pares de l'escola púlibca d'Igualada, la Pública, han donat a conèixer les xifre globals de la preinscripció: 229 a la pública i 227 a la concertada.

Els impulsors de la millora de l''escola pública consideren que aquesta "ha revertit a Igualada una situació històrica, la de la preeminència de l'escola concertada". Un cop tancat el període de preinscripcions, el 50,22% de les famílies fan l'escolarització dels seus fills de P-3 a la pública. A l'escola concertada s'han preinscrit el 49,78% dels infants. Les aules de l'escola pública estaran més plenes, perquè l'oferta de pública és el 40,2% del total a P3. En aquest augment de la quantitat de preinscripcions hi juga un paper especialment rellevant la nova escola pública del centre de la ciutat, la de l'Ateneu Igualadí, que ha rebut una gran quantitat de preinscripcions, així com la del districte de Llevant, el Gabriel Castellà. Justament, les dues zones de la ciutat més desateses quant a places d'educació pública.

Les AMPAs de les escoles públiques expliquen en un comunicat que "aquest sorpasso històric refuta la idea que a a la capital de l'Anoia són innecessàries més places públiques, com insistentment havia repetit l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, que defensava que la proporció anterior de 5 escoles públiques envers 9 de concertades era "harmònica" i que "donava una resposta adequada i equilibrada a la pluralitat de la nostra societat".

I la plataforma La Pública argumentat que la preinscripció d'aquest any demostra que "si hi ha oferta, les famílies hi confien, en tant que perceben l'educació pública com aquella que ofereix una formació de primer nivell alhora que fomenta el respecte, la diversitat, la igualtat, la inclusió, la imaginació, la descoberta, el compromís i l'amistat".

La gran quantitat d'escola concertada a Igualada, de fet, suposa una anormalitat en el conjunt de Catalunya, on l'escola pública representa gairebé el 70% de l'oferta. La Pública insta l'Ajuntament d'Igualada a planificar el creixement de la ciutat d'acord amb els estàndards educatius del conjunt del país.

Augment de preinscripcions

Entre el total de 456 preinscripcions a P-3 també hi destaca l'existència d'aproximadament una seixantena de famílies de fora de la ciutat que han sol·licitat plaça en escoles igualadines a P-3, segons dades d'Educació. Aquest fet és especialment rellevant si es té en compte que el context actual és el de baixada de natalitat. L'any passat es van registrar 424 sol·licituds de preinscripció a la ciutat, una xifra que ja superava la de 2018 (415 sol·licituds). Les 456 preinscripcions d'aquest 2020 són encara més cridaneres en aquest sentit.

Des de La Pública s'interpreta que "aquesta situació provoca que les escoles públiques de la resta de municipis de la Conca d'Òdena notin una davallada d'alumnat, que fins i tot podria arribar a amenaçar la continuïtat d'algun grup-classe i accelerar processos de segregació escolar. Un fenòmen que caldria estudiar en profunditat".

La Pública està integrada per les associacions de famílies dels centres Badia i Margarit, Dolors Martí, Emili Vallès, l'Espígol, Gabriel Castellà, García Fossas, La Lluna, Pere Vives Vich i La Rosella.