Els set ajuntaments de la Conca fan un web per incentivar la compra al comerç local

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD) i els set ajuntaments que en formen part estan treballant en la creació d'una pàgina web, concacomerç.cat, per donar un nou impuls als comerços locals. L'acció està inclosa dins del projecte Conca Comerç, que es va engegar l'abril i que van posar en marxa els ajuntaments de la zona i diverses associacions de comerciants amb l'objectiu d'estimular el consum de proximitat en els moments tan complicats que estem vivint.

El nou web és una plataforma de serveis, en què el comerciant pot donar visibilitat i promocionar el seu negoci, i la ciutadania pot consultar els diferents comerços de la Conca, les seves promocions i esdeveniments. També inclou una àmplia oferta de restauració i un apartat amb propostes d'oci, cinema, actes culturals, activitats lúdiques, entre d'altres.

Asseguren els seus impulsors que "Concacomerç.cat vol ser una gran botiga a tocar de casa, amb una oferta sòlida i diversa que, partint de l'actual crisi sanitària, permeti tenir a l'abast, des d'ara i de manera ràpida i intuïtiva, tot allò que es busqui".

I la voluntat és que en un futur Concacomerç.cat integri noves fórmules i eines digitals que facilitin l'entrada al comerç al món 2.0. En aquest sentit és previst en tot moment acompanyar al comerç amb assessorament, formació, suport i atenció des dels diferents ajuntaments.

Els set ajuntaments de la MICOD, que hi participen i impulsen la plataforma són: Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, la Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí. També hi donen suport diferents associacions de comerciants: Igualada Comerç, Mercat Municipal de la Masuca, Nou Centre d'Igualada, Vilanova Comerç, Unió d'Establiments de Montbui (UEM), Comerç d'Òdena i el Gremi d'hostaleria i restauració de l'Anoia.

Conca Comerç fa promoció del consum de proximitat

Des que què es va iniciar el projecte ConcaComerç, s'han portat a terme diferents actuacions per promoure el consum de proximitat, tant en xarxes socials com en mitjans de comunicació i en les mateixes botigues. La primera campanya que es va tirar endavant, amb el lema "Ara més que mai, estem per tu", els municipis van difondre per diferents vies la relació d'establiments que podien oferir-los serveis, tant aquells de primera necessitat, oberts des del primer moment, com aquells que van poder obrir, amb condicions molt específiques, amb l'arribada de la Fase 1.

En aquests moments s'està duent a terme la segona part de la campanya, "Ara més que mai, jo compro a casa", amb l'edició primer d'un vídeo que mostrava com obrien les portes de nou els comerços després d'haver hagut de baixar la persiana a causa de la pandèmia i a partir d'ara d'uns vídeos en què diferents persones expliquen les raons per comprar a les botigues locals, amb la finalitat de sensibilitzar la població en aquest sentit. Com ja es va fer en la primera campanya, també s'han distribuït vinils amb el lema que els comerços podran lluir als seus aparadors.

Paral·lelament també s'ha donat suport al món de la restauració i s'ha editat un vídeo publicat ja a xarxes, que sota eslògan «En tenim ganes» té l'objectiu de transmetre un missatge de confiança, d'il·lusió per tornar-hi, d'activar la gent,..., en definitiva de dinamitzar la reobertura dels restaurants, bars i cafeteries.

ConcaComerç, també ha donat suport en l'àmbit formatiu. Així es van organitzar cursos en línia gratuïts adreçats als comerciants i emprenedors locals. Es van tractar diversos temes, com els nous models de comerç i les eines digitals. Davant de la bona acollida que van tenir aquestes sessions ja s'està treballant en tirar endavant noves iniciatives formatives.