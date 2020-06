La Diputació aporta 5,5 milions en projectes per refer la Conca d'Òdena

La presidenta de la Diputació de Barcelona, la socialista Núria Marín, va signar ahir a l'Ajuntament d'Igualada un pla d'ajuts per a la reactivació de la Conca d'Òdena que suma 5,5 milions d'euros. Alguns dels projectes eren compromisos pendents que s'han accelerat; d'altres, noves inversions en projectes que estaven sobre la taula sense concretar, com ara el tema universitari; i alguns, com el suport al comerç, absolutament nous. En definitiva, 5,5 milions que s'invertiran els propers mesos en els 7 municipis de la conca.

La voluntat de la Diputació és «contribuir a la reactivació d'una zona» que va ser el centre de la pandèmia de la covid les primeres setmanes, en paraules de la presidenta Marín. Marc Castells, alcalde d'Igualada i portaveu de la resta de municipis, va explicar que la Diputació iniciarà el camí de les Vies Blaves de Jorba a la Pobla de Claramunt, el primer que es farà del projecte que inclou també tot el Llobregat i el Cardener, i el 26 de juliol s'aprovarà el pla director urbanístic. Seran els primers 18 km del projecte que permetrà recórrer la província de nord a sud, de la muntanya fins al mar, a peu o en bicicleta sense passar per carreteres.

També es destinen 900.000 euros a un projecte complementari, el camí de la riera d'Òdena fins a Igualada. El primer està pendent de finalització de la tramitació del projecte i es pot començar a executar abans de finalitzar l'any. El de la riera d'Òdena es preveu en dues fases, una abans de finalitzar l'any, i l'altra el primer trimestre de l'any que ve.

En el mateix paquet d'ajuts, la Diputació es compromet a aportar el seu 33% de les obres del que a Igualada es coneix com a nou campus de Salut. El projecte global és de 6 milions i n'hi posen 2 la Generalitat, 2 la Diputació i 2 l'Ajuntament d'Igualada.

Hi haurà 500.000 euros per a un pla de reactivació del comerç a la conca i una inversió a la construcció de l'Alberg de Pelegrins i l'oficina de turisme, a cal Maco, de 450.000 euros més. També es desencalla un projecte en el qual el Consell Comarcal de l'Anoia i l'alcalde de Castellolí, Joan Serra, han posat molt la banya els dar-rers anys, el pla Mobility, que hauria d'aportar experiència i solucions per encarar el camí de la connectivitat segura en els cotxes i el vehicles autònoms. A aquest projecte s'hi dediquen 400.000 euros.

Per a la difusió del projecte Terra de Castells i millores de hi pugui haver es dediquen 290.000 euros. La xifra dels 5,5 milions del conjunt d'inversions es podria situar en els 7 milions en el proper any, ja que la inversió en el projecte de les Vies Blaves, de 2,8 milions en conjunt per a un tram de camí de 18 km, no es pot imputar totalment a l'exercici actual. Aquests 5,5 milions són una partida extraordinària d'inversions que ha accelerat la Diputació, i que no depenen d'altres programes i ajuts que l'ens provincial està duent a terme.

A part d'aquests diners, la Diputació està posant a disposició dels ajuntaments de tota la província 100 milions més, d'un conjunt d'ajuts a la represa econòmica que és de 1.000 milions.

Marc Castells, alcalde d'Igualada i president de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (Micod), ha destacat el convenciment dels set alcaldes i alcaldesses que «aquesta crisi de la covid-19 la superarem amb iniciatives com la que avui estem fent, que consisteixen a treballar conjuntament, des de la discrepància ideològica, per tirar endavant el nostre territori. És un exemple que penso que es pot estendre per tot el nostre país». Castells ha reconegut i agraït l'esforç econòmic de la Diputació, recordant que «hem passat una situació extraordinària i necessitem una ajuda extraordinària».

De la seva banda, Núria Marín va mostrar la satisfacció de poder ajudar la Conca d'Òdena destacant que «vau patir molt, però també ens vau fer patir molt». La presidenta de la Diputació també va felicitar els alcaldes i alcaldesses de la Micod «perquè heu fet el que, d'una forma intel·ligent, les institucions han de fer, que és sumar i treballar plegades en benefici dels nostres veïns».

Marín va afirmar que la Diputació posarà 1.000 milions en la recuperació postcovid, 100 dels quals en aquests mesos. Però va reclamar que el Govern de l'Estat faci arribar els 16.000 promesos i que la Generalitat dibuixi ja el seu pla per a la recuperació.