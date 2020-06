L'Ajuntament d'Olesa impulsa un acte col·lectiu de dol per les víctimes del coronavirus

L'Ajuntament d'Olesa impulsa una iniciativa de dol col·lectiu que es va posar en marxa ahir amb la instal·lació de tres grans cubs al parc municipal, just al costat de l'ajuntament, on la ciutadania podrà escriure, dibuixar o penjar, en el format que desitgi, els seus sentiments o el seu missatge a aquell ésser estimat de qui no es va poder acomiadar. Els cubs tenen com a lema «Per sempre en el record dels olesans i olesanes» i passaran a formar part del projecte «La memòria del confinament» impulsat per l'Ajuntament.

Aquests grans cubs, de 2x2 metres per cara, estaran instal·lats al costat de l'ajuntament durant una setmana, i seran els elements que presidiran un acte institucional de dol que tindrà lloc el divendres 19 de juny al costat del llac del parc municipal. L'acte estarà restringit a familiars de les persones que van perdre la vida entre el 14 de març i el 31 de maig, una vuitantena en total, però la ciutadania podrà seguir-lo en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament d'Olesa.

L'alcalde, Miquel Riera, explica que l'Ajuntament ha vist necessari que, abans de continuar amb la desescalada, «de manera col·lectiva la ciutadania olesana pugui dirigir un missatge a qui vulgui, en el format que vulgui, per compartir socialment allò que hem viscut les darreres setmanes». Segons Riera, «durant l'etapa més dura del confinament la gent no ha pogut compartir socialment els seus sentiments, i això ha estat especialment dur per a les persones que han perdut un ésser estimat», i per això han decidit dur a terme aquesta iniciativa.