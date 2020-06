Tres mesos de covid a Igualada: La Conca d'Òdena tem un nou rebrot i les conseqüències de la crisi

La Conca d'Òdena constata un progressiu retorn a la normalitat després de la insòlita situació de confinament perimetral que va viure arran de la crisi de la covid-19. Aquest dissabte es compleixen tres mesos del tancament de quatre dels set municipis de la Conca, i que es va allargar durant 25 dies. Preguntats, els alcaldes asseguren que es tracta d'una de les situacions més difícils que els ha tocat viure, però valoren positivament el treball en equip i la col·laboració que hi ha hagut entre batlles de cinc forces polítiques. Tres mesos després, el territori demana prudència per por a un possible nou rebrot i tem les conseqüències de la crisi social i econòmica derivades de l'episodi de coronavirus més greu de tot el país.

Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí van recuperant mica en mica la "nova normalitat", igual com ho fa la resta del país. Aquests quatre municipis anoiencs, però, a diferència de la resta de Catalunya, han patit la crisi del coronavirus de manera més intensa degut al conegut com a "brot d'Igualada", que va provocar que la Conca d'Òdena visqués un doble confinament. I és que durant 25 dies –del 13 de març al 6 d'abril- aquest territori va quedar completament aïllat de la resta del país.

Tres mesos després que es decretés el tancament perimetral, els alcaldes de la Conca d'Òdena fan balanç de la situació.



Castells (Igualada): "Tancar Igualada va ser la millor decisió"

Marc Castells ha estat la cara més visible del brot d'Igualada. Fidel a la seva voluntat de transparència, mentre va durar el brot, Castells va dur a terme, cada dia, una roda de premsa per informar la ciutadania de la situació que vivia la Conca. Un episodi que, reconeix, mai hauria imaginat, però del qual n'extreu la capacitat de coordinació i entrega dels alcaldes que van estar en primera línia del brot, i la responsabilitat dels seus ciutadans.

Un dels controls d'accés a Igualada que es van muntar

Per Castells, el tancament perimetral de la Conca va ser una decisió encertada perquè "era el que tocava davant l'amenaça greu". Ara, el que més preocupa l'alcalde és la situació econòmica del territori i, per això, diu, els alcaldes treballen en recaptar recursos per afrontar i donar resposta a la situació econòmica dels ciutadans i a la dels ajuntaments, que han vist disminuir dràsticament els seus ingressos.



Sayavera (Òdena): "Encara ens adaptem dia a dia"

Aquest dilluns fa un any que Maria Sayavera és alcaldessa d'Òdena i s'ha passat els darrers tres mesos gestionant una de les crisis sanitàries més importants del país. "Els primers dies van passar molt ràpid, però entre tots vam poder gestionar l'emergència de la millor manera possible", assegura.

Per Sayavera, ara l'episodi passa per una segona fase, una crisi econòmica i social que deixa encara més complicada la situació d'un territori ja tocat per les diverses crisis econòmiques. "Encara ens anem adaptant dia rere dia", subratlla.

L'alcaldessa reconeix que la conselleria de Salut va ser "valenta" el dia que va decidir tancar perimetralment la Conca d'Òdena. "Era una decisió difícil i complicada, vam patir molt, però les xifres ara demostren que la decisió va ser encertada", assegura. De fet, de tot això, Sayavera encara és capaç de treure'n un punt positiu: gràcies al confinament, molta gent ha confiat més en el comerç local d'Òdena.



Trucharte (Vilanova del Camí): "Em quedo amb la força de la gent"

"Força". Així és com l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, defineix amb una sola paraula els tres mesos "de repte constant" que ha hagut de viure com a màxima autoritat del seu municipi, de poc menys de 12.500 habitants i situat a tocar d'Igualada.

Trucharte recorda el 13 de març, el dia que els van informar que quedaven aïllats de la resta del país "sense saber fins quan". "Va ser un dia horrorós, molt dur, angoixant. Havíem d'explicar als nostres veïns que només tenien tres hores per entrar o sortir del poble i no sabíem què ens esperava", explica.

D'aquells dies, l'alcaldessa socialista en destaca especialment el bon comportament dels seus conciutadans, i també l'exemple que, com alcaldes, han donat a la ciutadania. "Som batlles de cinc colors diferents i la unió entre nosaltres ha estat exemplar", assegura. Però l'alcaldessa també lamenta la mort de molts veïns, l'episodi més cruel d'aquests mesos. En aquest sentit, a Vilanova del Camí el brot va ser especialment dur a la residència d'avis, on hi vivien 150 residents, dels quals n'han mort una cinquantena. "Molts eren veïns del poble", lamenta.

De cara al futur, el que més preocupa l'alcaldessa és la possibilitat d'un nou brot passat l'estiu. "Seria devastador per al nostre territori", assegura. Més enllà d'això, Trucharte està especialment angoixada per la crisi social i econòmica que es deixa entreveure en un territori ja tradicionalment tocat i recorda que Vilanova és un dels municipis de Catalunya amb més atur.

Malgrat tot, l'alcaldessa considera que els ajuts anunciats pel Govern i la Diputació de Barcelona les darreres setmanes "són molt importants". "La Diputació ha estat a l'alçada", afegeix.



Juárez (Montbui): "L'exemple de la Conca s'ha de tenir en compte arreu"

A mitjans de juny del 2019 Jesús Miguel Juárez (Ara Montbui) rebia la vara d'alcalde de Santa Margarida de Montbui, que durant els darrers 24 anys havia retingut el socialista Teo Romero. Nou mesos després decretaven el confinament perimetral de la Conca d'Òdena. "Em diuen fa un any que em trobaria amb aquesta situació tan surrealista com a alcalde i no m'ho crec, era impensable", expressa Juárez, que ha afirmat que ha estat una situació "molt complexa de gestionar".

Amb tot, el batlle anoienc ha volgut posar de relleu la gran col·laboració i entesa que hi ha hagut entre els 7 alcaldes de la Conca d'Òdena: "que set alcaldes de cinc forces diferents hagin anat a la una en un tema tan complicat diu molt de tots i totes". "De cara a la resta d'administracions, crec que el de la Conca és un exemple que s'ha de tenir molt en compte arreu", apunta, ja que "políticament qüestions com aquestes sempre són molt difícils de portar".

Juárez també s'ha mostrat molt content amb la resposta que va tenir la gent de Montbui durant el doble confinament: "la gent de Montbui són persones molt valentes, amb molt caràcter, i de seguida va entendre perfectament què calia fer". El batlle creu que la població ha estat "molt responsable i s'ha de posar en valor.

En la qüestió econòmica, Santa Margarida de Montbui, igual que Vilanova del Camí, és un dels municipis de l'Anoia amb unes de les taxes més elevades d'atur. Això preocupa especialment al seu alcalde, ja que "veurem com afrontem aquesta nova normalitat, ja que els ERTES han afectat especialment el nostre municipi". Amb tot, Juárez deixa clar que l'Ajuntament donarà tots els ajuts possibles per revertir aquesta situació: "els diners els tenim per gastar-los en ajudar als nostres veïns".