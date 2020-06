La Conca d'Òdena tem un nou rebrot

La Conca d'Òdena constata un progressiu retorn a la normalitat després de la insòlita situació de confinament perimetral que va viure arran de la crisi de la covid-19. Ahir va fer just tres mesos del tancament de quatre dels set municipis de la Conca, i que es va allargar durant 25 dies. Un cop transcorregut el trimestre, els alcaldes asseguren que es tracta d'una de les situacions més difícils que els ha tocat viure, però valoren positivament el treball en equip i la col·laboració que hi ha hagut entre batlles de cinc forces polítiques.

Tres mesos després, el territori demana prudència per por d'un possible nou rebrot i tem les conseqüències de la crisi social i econòmica derivades de l'episodi de coronavirus més greu de tot el país.

Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí van recuperant de mica en mica la «nova normalitat», igual com ho fa la resta del país.

Aquests quatre municipis anoiencs, però, a diferència de la resta de Catalunya, han patit la crisi del coronavirus de manera més intensa a causa del ja conegut com a «brot d'Igualada», que va provocar que la Conca d'Òdena visqués un doble confinament. I és que durant 25 dies –del 13 de març al 6 d'abril– aquest territori va quedar completament aïllat de la resta del país. Els accessos per carretera estaven controlats de forma exhaustiva pels Mossos d'Esquadra, que només hi deixaven entrar i sortir personal autoritzat. Tres mesos després que es decretés el tancament perimetral, els alcaldes de la Conca d'Òdena fan balanç de la situació.