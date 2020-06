Marc Castells: «Tancar Igualada va ser la millor decisió perquè era el que tocava»

Marc Castells ha estat la cara més visible del brot d'Igualada. L'alcalde de la capital comarcal afirma que ha viscut un episodi que mai no havia imaginat, però del qual extreu la capacitat de coordinació i entrega dels alcaldes que van estar en primera línia del brot, i la responsabilitat dels seus ciutadans.

Per a Castells, el tancament perimetral de la Conca va ser una decisió encertada perquè «era el que tocava davant l'amenaça greu». Ara, el que més el preocupa és la situació econòmica del territori i, per això, diu, els alcaldes treballen per afrontar i donar resposta a la situació econòmica dels ciutadans i a la dels ajuntaments, que han vist disminuir dràsticament els seus ingressos.