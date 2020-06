Maria Sayavera: «Durant el confinament, la gent ha confiat més en el comerç local»

Demà farà un any que Maria Sayavera és alcaldessa d'Òdena i s'ha passat els darrers tres mesos gestionant una de les crisis sanitàries més importants del país. Per a Sayavera, ara l'episodi passa per una segona fase, una crisi econòmica i social que deixa encara més complicada la situació del territori. «Encara ens anem adaptant dia rere dia», subratlla.

L'alcaldessa creu que «la conselleria de Salut va ser valenta el dia que va decidir tancar la Conca. «Era una decisió difícil i complicada, vam patir molt, però les xifres ara demostren que la decisió va ser encertada», diu. Té una mirada positiva: «Molta gent ha confiat més en el comerç local».