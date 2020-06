Noemí Trucharte: «Un augment dels contagis seria devastador per al territori»

«Força». Així és com l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, defineix amb una sola paraula els tres mesos «de repte constant» que ha hagut de viure com a màxima autoritat del seu municipi, de poc menys de 12.500 habitants i situat a tocar d'Igualada. Ara tem la possiblitat d'un nou brot. «Seria devastador per al nostre territori», assegura.

Trucharte recorda el 13 de març, el dia que els van informar que quedaven aïllats de la resta del país «sense saber fins quan». «Va ser un dia horrorós, molt dur, angoixant. Havíem d'explicar als nostres veïns que només tenien tres hores per entrar o sortir del poble i no sabíem què ens esperava», explica. D'aquells dies, l'alcaldessa socialista en destaca especialment el bon comportament dels seus conciutadans, i també l'exemple que, com a alcaldes, han donat a la ciutadania. «Som batlles de cinc colors diferents i la unió entre nosaltres ha estat exemplar», assegura.

L'alcaldessa també lamenta la mort de molts veïns, l'episodi més cruel d'aquests mesos. En aquest sentit, a Vilanova del Camí el brot va ser especialment dur a la residència d'avis, on vivien 150 residents, dels quals n'han mort una cinquantena. «Molts eren veïns del poble», lamenta. Està angoixada per la crisi social i econòmica