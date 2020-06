Creu Roja distribueix des de l'Anoia una donació de 8100 litres de llet

L'empresa de distribució de begudes Disterri, de la Garriga, aporta 8.100 litres de llet al magatzem central de Creu Roja a l'Anoia. Es tracta de llet destinada a bars i restaurants de l'empresa Asturiana que té una caducitat propera, ja que s'havia produït abans de la pandèmia i amb el tancament del sector de la restauració durant més de dos mesos no s'havia pogut distribuir.

Santi Montsech, veí de Santa Maria d'Oló i exalcalde d'aquesta població, ha estat la persona de l'empresa que ha gestionat la donació. Montsech porta aquest dilluns els palets carregats d'ampolles de llet a Creu Roja. Segons ha explicat ell mateix que a finals de la setmana passada la llet per a Creu Roja va arribar directament d'Astúries i que tot i que la daducitat és propera encara queden unes setmanes. Montsech ha assegurat que els bancs d'aliments estan esperant donatius com aquests i que en pocs dies estarà distribuïda a les famílies que més ho necessiten.

Una part de la donació anirà destinada a la zona del Vallès Occidental, on ha crescut de manera molt significativa la pressió sobre els bancs dels aliments. L'empresa Disterri no té una secció dedicada a temes socials, però Montsech explica que hi ha un compromís per part de la direcció en fer accions com aquesta.