La Unió Empresarial de l'Anoia reclama un pla específic de promoció i reactivació del turisme a la comarca

La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) reclama un pla específic de promoció i reactivació del turisme a la comarca. En un comunicat, expliquen que han elaborat un manifest on es mostren preocupats pel sector, ja que és un dels que ha resultat "més afectat" per la crisi sanitària. En aquest sentit, volen un pla d'actuació per promocionar, planificar i pensar activitats sobretot encarat al turisme de proximitat, "que és el que es preveu que arribarà amb majori rapidesa". L'Anoia es reivindica com un destí "tranquil" i "segur" i es destaca per actius com la natura, la gastronomia, els productes artesans o el turisme rural, entre d'altres. "Cal generar confiança entre els turistes perquè es puguin desplaçar amb tota la tranquil·litat", apunten.

El manifest també assenyala que el pla ha de permetre la connexió i retroalimentació dels diferents agents i serveis del territori. Això permetria establir estratègies comunes, compartides i complementàries com a comarca i com a sector.

D'altra banda, el manifest també reclama que es doti el territori d'eines, de suport i aplicacions efectives per a les empreses del sector com l'establiment de normatives "clares i concretes" o que es proporcioni informació "real" sobre els riscos en cada situació o activitat.

També exigeixen que es facilitin crèdits per a cobrir la despesa que es veu augmentada per la implantació de totes les mesures sanitàries, o més flexibilitat en la reincorporació de la plantilla, el cost de la seguretat social o els impostos, entre d'altres.

La UEA també vol que es reactivin campanyes previstes o ja anunciades com 'Med Pearls' o 'Gran Tour' per incentivar el turisme internacional, o la demanda que es descentralitzi el turista de les zones tradicionalment massificades cap a altres localitzacions del territori, "donant valor al turisme interior".