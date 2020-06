La Fura dels Baus oferirà a Igualada del seu nou espectacle per homenatjar el món de la salut

La Fura dels Baus oferirà a Igualada els propers 10 i 11 de juliol dos passis del seu nou macroespectacle benèfic anomenat 'Nova normalitat'. Durant la presentació d'aquest dimecres a Igualada, el director, Carlus Padrissa, ha destacat que el confinament de la Conca va ser "el senyal que ens havíem d'agafar el tema seriosament". L'espectacle, que es realitzarà al costat de l'Hospital, retrà homenatge al personal de neteja, els equips científics, zeladors, infermeres, metges o voluntaris per recaptar fons perquè els científics puguin trobar una vacuna. La Fura veu la 'Nova normalitat' com un crit "unànime" per tal que tothom remi en la mateixa direcció. Padrissa ha definit la proposta com a "modesta", "però molt entranyable i inoblidable".

La presentació també ha comptat amb Oriol Solà, president dels Moixiganguers d'Igualada, que ha parlat en representació de la colla i de la resta d'entitats locals que s'han ofert per col·laborar amb l'organització i l'escenificació d'aquest muntatge. Solà ha destacat que serà un "honor" col·laborar amb la Fura i, encara més, fer-ho per donar suport al món sanitari i a tot el personal que ha treballat en un moment complicat.



Estudis sobre l'estat psíquic del personal i de la població

De la seva banda, Ferran Garcia, gerent de l'Hospital d'Igualada, ha explicat que l'espectacle és una mostra més de l'estima que han rebut per part de tothom durant els tres mesos de pandèmia. Garcia ha explicat que els beneficis de la recaptació es destinaran a una línia d'estudi de l'estat psíquic i emocional dels treballadors del centre. "Ara estem en temps de recuperar l'activitat, però també de tenir cura dels nostres professionals", ha destacat el gerent.

Paral·lelament, s'ha iniciat una altra línia de treball per estudiar l'impacte que l'epidèmia ha tingut a la Conca d'Òdena en la població en general. "Estem rebent moltes sol·licituds de pacients que demanen atenció psicològica i aquesta línia de treball té també l'objectiu d'aplicar les mesures perquè aquesta situació no es perpetuï", ha assenyalat Garcia.



Bones xifres a nivell d'ingressos

L'Hospital d'Igualada disposa actualment de 55 llits lliures, hi queden 15 persones ingressades per covid-19 i 5 persones més ingressades a la UCI. La mitjana de les persones que ingressen per Urgències en el darrer mes és d'entre 0 i 1 diàries.

La gira de la Fura continua per tot l'Estat

El tret de sortida de l'espectacle serè els dies 3 i 4 de juliol, amb les representacions que ja s'han anunciat al recinte modernista e l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Després d'Igualada, la gira continuarà a Galícia, Cantàbria i altres punts de l'Estat.