35 persones evacuades per un incendi en un hotel de Castelldefels

5 persones han hagut de ser evacuades a causa d'un incendi en un hotel de Castelldefels, al passeig de la Marina. Els Bombers han rebut l'avís a les 18.36 hores i s'han desplaçat a l'edifici amb 9 dotacions. Segons el cos, han pogut rescatar les 35 persones il·leses, quatre de les quals es trobaven confinades a balcons. L'incendi, que ja està controlat, ha cremat totalment una habitació de la segona planta i les del costat han quedat molt afectades per fum i alta temperatura. Els Bombers estan comprovant les habitacions per descartar que no hi hagi cap persona a l'interior.