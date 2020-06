Decomissen 19.000 mascaretes fraudulentes a Collbató que es venien per Whatsapp

Decomissen 19.000 mascaretes fraudulentes a Collbató que es venien per Whatsapp

La Guàrdia Civil ha decomissat en un magatzem de Collbató (Baix Llobregat) prop de 19.000 mascaretes fraudulentes –amb certificats de qualitat falsificats- i 1.526 litres de gel desinfectant sense registre sanitari i irregularitats en l'etiquetatge. Hi ha tres persones investigades residents a Barcelona i Tarragona com a presumptes autores de delictes contra la salut pública i falsedat documental. La investigació policial es va iniciar quan agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) van assabentar-se que una persona estava ofertant a diferents clients i a través de Whatsapp una important partida de mascaretes i gel desinfectant de dubtosa procedència.

Els investigadors es van desplaçar a la nau industrial de Collbató i van inspeccionar-la, corroborant que les mascaretes comptaven amb certificats sanitaris presumptament falsificats i que les ampolles de gel desinfectant presentaven irregularitats a les etiquetes i no disposaven de registre sanitari. En total es van decomissar 4.000 mascaretes FFP2, 14.400 mascaretes quirúrgiques i 1.526 litres de gel desinfectant de mans. Els productes s'oferien a través de Whatsapp als nombrosos contactes que els tres investigats tenien com a cartera de clients en l'exercici de la seva activitat professional com a distribuïdors d'electrodomèstics.