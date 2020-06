El Bruc no recupera l'activitat al dispensari mèdic fins al mes de setembre

La consellera de Salut, Alba Vergés, es va reunir dissabte amb l'alcaldessa del Bruc, Bàrbara Ortuño, i l'equip de govern per explicar quin és el full de ruta amb el que treballa Salut per reobrir els consultoris locals. En aquest sentit Vergés li ha transmès a l'alcaldessa que s'està treballant amb la previsió d'obrir el consultori bruquetà el proper mes de setembre. Alhora, l'alcaldessa també ha anunciat que s'ampliarà el consultori local amb un nou espai.

La Consellera de Salut, la igualadina Alba Vergés, tamb he dit a Ortuño que tot i aquesta previsió tota la gestió sanitària està condicionada a l'evolució de la covid-19 a partir de la tardor.

.

L'alcaldessa del Bruc, Bàrbara Ortuño, també ha anunciat que "s'ampliarà el consultori del municipi" ja que l'ajuntament "cedirà i prepararà una nova sala per augmentar la seguretat i el confort del consultori, plenament adaptat i preparat davant les noves condicions provocades per la COVID-19".

La Consellera va agrair "l'esforç" que han fet tots els ciutadans i ciutadanes arran de la crisi del coronavirus així com a tots els professionals sanitaris i va assegurar que "la situació excepcional que hem viscut de pandèmia mundial ens han fet reorganitzar temporalment el sistema d'atenció sanitària i això ha requerit l'esforç de molts i moltes professionals sanitaris". En aquest sentit Vergés va explicar que "els bruquetans i bruquetanes són atesos al CAP d'Esparreguera i també amb atenció domiciliària qui ho requereix" per tal de garantir "una correcte atenció sanitària al municipi".