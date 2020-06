L'Anoia fa campanya per ser receptora de turisme en un estiu que es preveu diferent

"Escapa't a l'Anoia, t'ho mereixes", és la nova campanya promocional adreçada al turisme de proximitat en un estiu atípic, una promoció que se centra en potenciar el concepte de l''slow tourism'. El Consell Comarcal de l'Anoia, a través d'Anoia Turisme, engega la campanya amb l'objectiu de promocionar la comarca com un territori de proximitat i familiar molt indicat pels que cerquen espais de llibertat i sense aglomeracions per passar uns dies de calma, per practicar esports a l'aire lliure –BTT, ebike, running, parapent, hípica, vols amb globus, etc.–, per endinsar-se en un patrimoni històric d'enorme valor i paisatges acollidors de gran bellesa, per gaudir de la gastronomia i el turisme rural i per viure les seves arrelades tradicions. Són els valors sobre els quals l'Anoia vol bastir el seu futur turístic.

La iniciativa s'emmarca en la campanya "Catalunya és casa teva", d'abast molt més ampli i impulsada per la Generalitat de Catalunya i les quatre diputacions. Una iniciativa que, en l'actual situació derivada de la pandèmia per COVID-19, convida a apostar pel turisme de proximitat aquest estiu. S'adreçarà, en la fase més imminent, als mercats català, estatal i europeu i, ja de cara a la tardor, a mercats més allunyats. Aposta de comarca pel turisme d'experiències vitals amb seguretat. La setmana passada es va tancar l'estratègia de comunicació d'Anoia Turisme en temps post pandèmia, que té com a objectius principals promoure el territori com un destí atractiu i segur per al turisme d'experiències i, en paral·lel, superar definitivament l'estigma que va suposar per la comarca el confinament perimetral de la Conca d'Òdena. L'estratègia ja s'ha presentat tant als ajuntaments com al sector turístic.

Perseguint aquesta fita d'impulsar la comarca com a referent del slow tourism, treballen conjuntament el Consell Comarcal, els ajuntaments, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i les organitzacions empresarials. D'aquí, precisament, neix la nova sectorial de Turisme de la Unió Empresarial de l'Anoia i, des del Consell Comarcal, es felicita aquesta entitat per aquesta iniciativa tan necessària. Mai abans el Consell Comarcal havia fet un esforç econòmic tant important per a la promoció del territori com el que es farà en la campanya "Escapa't a l'Anoia, t'ho mereixes", amb accions en mitjans de comunicació d'àmbit nacional i també en xarxes socials. També s'està executant ja una planificació a curt i llarg termini i, per això, s'estan impulsant noves propostes que posicionin l'Anoia en nous vectors i nous públics. Una primera acció és el Catalunya Ebike Tour, un esdeveniment que forma part de l'estratègia comarcal pel cicloturisme i la sostenibilitat. També s'han iniciat els treballs per la constitució de l'ens 'Anoia Turisme', l'espai de concertació entre el sector públic i privat, que ha de jugar un paper molt important en la consecució d'aquests objectius.

Dani Gutiérrez, conseller de Turisme, assegura que "la suma és cabdal, ens fa més forts i ara cal que treballem junts per fer arribar el missatge "Escapa't a l'Anoia, t'ho mereixes" a tot arreu". En aquesta línia afegeix que "aquest estiu atípic en què tot apunta que no hi haurà la mobilitat habitual entre països, convidem tothom que busqui tranquil·litat, descans i experiències úniques a visitar casa nostra".

La campanya "Catalunya és casa teva"

La campanya de país "Catalunya és casa teva", com s'explica des de la Generalitat i les quatre diputacions, les institucions que la impulsen, es basa en un concepte que ara més que mai pren tot el seu sentit: és el moment de moure's per Catalunya i gaudir-la amb els cinc sentits. Durant el confinament, una de les coses que més s'han trobat a faltar és poder sentir de prop allò que emociona els sentits i ara, després del parèntesi, es podran tornar a experimentar, sentir, viure i gaudir tots aquells racons, aromes i plaers que ofereix el territori.