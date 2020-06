Olesa substitueix la festa major per un programa alternatiu de Sant Joan

Les circumstàncies per la crisi sanitària del coronavirus han impedit a l'Ajuntament d'Olesa organitzar l'habitual festa major, però el consistori no ha volgut deixar els veïns i veïnes sense festa i ha muntat diferents activitats per celebrar Sant Joan a la ciutat que començaran demà. La majoria són virtuals, però també n'hi haurà de presencials en petit format, en un espai tancat i amb control d'accés.

El plat fort de la celebració serà, la nit de revetlla, l'espectacle «Moltes gràcies», amb Quim Masferrer, que donarà pas a la tradicional encesa de la foguera de Sant Joan i una proposta musical per celebrar la festa a casa. La majoria d'actes programats s'emetran en directe a través del canal de Youtube, el Facebook i l'Instagram de l'Ajuntament d'Olesa.

Amb un escenari sobre rodes, Masferrer recorrerà els carrers d'Olesa. Durant el trajecte, el presentador anirà convidant a pujar a l'escenari persones que aquests dies s'han implicat de manera especial en la gestió de la crisi sanitària, i que explicaran històries i experiències amb l'objectiu de compartir, amb la resta de veïns i veïnes, aquests moments que ha tocat viure, i així poder donar-los les gràcies. La ciutadania podrà seguir aquest escenari mòbil des de les xarxes socials però no es permetran aglomeracions i no estarà permès el seguiment del camió. Tampoc està permès el públic presencial en l'encesa de la foguera que tindrà lloc a les 23.30 h.

La música també serà protagonista de la celebració. Demà mateix, després de l'encesa de la foguera, els DJ Rafa Martínez, Pablo Picón, Quim Clark i Rafa González oferiran una sessió musical en directe a través de les xarxes socials. L'endemà a la tarda també es podrà gaudir de l'actuació de Jordi Callau i DJ, que, en format cercavila, recorrerà els carrers d'Olesa oferint animació i música als balcons i als portals de les cases ja que, novament, seguir el camió és prohibit.

Dijous, dia de festivitat local, serà el torn dels espectacles. «Un país de conte», amb Carles Cuberes, i «Nit de cançó marinera», amb Neus Mar Quintet, seran els plats forts del dia. El primer oferirà tres històries d'arrel popular amanides amb cançons i dinàmiques participatives de forma gratuïta. Neus Mar Quintet, per la seva banda, oferirà un repertori propi amb havaneres, cançó mediterrània i cants de taverna amb músics que tocaran en directe. En aquest cas l'espectacle serà gratuït però caldrà fer reserva prèvia.