Associacions insten l'Ajuntament d'Igualada que reformuli la comissió de l'aigua

L'entitat Aigua és vida Anoia, la PAH Anoia i CCOO de l'Anoia insten l'Ajuntament d'Igualada «a reiniciar tan aviat com sigui possible la Comissió d'Estudi de la gestió de l'aigua que, a causa de l'estat d'alarma, ha quedat aturada durant aquests darrers mesos». Segons han explicat les entitats anoienques, Igualada «ha perdut més de tres mesos i la nova normalitat no impedeix reiniciar la Comissió d'Estudi si s'apliquen les mesures sanitàries necessàries perquè, recorden les entitats a favor de la gestió pública, aquesta Comissió d'Estudi redactarà una memòria que legitimarà quin tipus de model d'aigua s'aplicarà a Igualada».

En aquest sentit, la PAH Anoia, CCOO Anoia i Aigua és vida Anoia recorden que la Comissió d'Estudi tenia temps límit fins a l'actual mes, motiu pel qual l'estudi final ja hauria d'estar finalitzat. Tot i que la formació de la Comissió d'Estudi podria continuar sense modificacions degut a que es va aturar per una causa de força major com ha estat l'estat d'alarma, les entitats consideren que és voluntat del consistori decidir si modificar o no la seva constitució.