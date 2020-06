La flama del Canigó arriba a l'ajuntament d'Igualada

Tot i les circumstàncies especials d'aquest any, la flama del Canigó ha arribat a l'Ajuntament d'Igualada i s'ha mantingut fidel a la tradició. Així, s'ha complert el programa especial que s'ha establert.

L'arribada ha estat gràcies a haver estat portada per corredors des de "Can Roca" fins al consistori, a través de l'avinguda Europa, av. De Balmes, c. Joan Maragall, Pg. Verdaguer, c. Òdena, Rbla. St. Isidre, c. Garcia Fossas, Pl. de la Creu, c. Argent i Pl. Ajuntament).

A les 18 h encesa del peveter al balcó de l'ajuntament: l'arribada de la Flama i la lectura del manifest s'han pogut seguir per Instagram Live al compte de @cultura igualada.