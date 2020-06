El ple de Calaf fa els passos per aplicar el porta a porta a partir del 2021

L'Ajuntament de Calaf està decidit a fer la recollida de la brossa porta a porta a partir del 2021 i està accelerant els preparatius. Aquest dilluns, el ple ha aprovat l'adhesió a l'Associació de Municipis Catalans per a la recollida porta a porta, formada actualment per 200 municipis i que permetrà a l certs avantatges com disposar de recua institució calafina tenir assessorament tècnic, ajut per sol·licitar subvencions i efectuar compres conjuntes de tot tipus de material vinculat al porta a porta (bisses compostables o cubells).

La corporació municipal ja havia aprovat el més de maig l'adquisició amb rènting d'un camió compactador per a la recollida selectiva. El ple de dilluns també va ser telemàtic. En la mateixa sessió es van parovar modificacions de crèdit per tal d'adaptar el pressupost municipal a subvencions concedides, noves necessitats i situacions sobrevingudes per la crisi de la Covid-19.

Entre d'altres, aquestes modificacions incloïen una subvenció de 4.672,84 euros per part de la Diputació de Barcelona per a l'adequació acústica de la capella del Centre de Recursos per l'Ocupació i una altra de 5.600 euros per a la millora de la senyalització turística. A més, també contemplaven l'increment de 10.000 euros en la partida d'ajuts a les famílies, en concret a les beques de llibres i material escolar, que s'ha pogut destinar a aquesta finalitat a causa de no poder-se realitzar l'edició d'aquest any del Desfolca't. D'altra banda, també es va incorporar una subvenció de 33.850 euros que es va sol·licitar a través del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020 i que es destinarà a la rehabilitació parcial de dos habitatges de les casetes dels mestres per destinar-los a lloguer social.

Un altre dels punts va ser l'aprovació del nou reglament per regular la identificació de les cases històriques del Nucli Antic. En el marc del projecte de la Llei de Barris, l'Ajuntament ha posat en valor diferents elements patrimonials d'interès turístic com l'Església, el campanar, el Castell, les escultures... En aquesta línia, i amb la col·laboració dels veïns i veïnes, també ha promogut amb la identificació de les cases històriques del nucli antic a través de la instal·lació de diferents plaques que recullen el nom original, l'any de construcció de la casa o altres dades rellevants. El reglament aprovat pretén definir els criteris de manteniment i reposició d'aquesta senyalització per part dels propietaris i garantir que es mantingui l'estil i els criteris de retolació, ja que la primera placa ha estat facilitada de forma gratuïta pel consistori.

​Contra la discriminació racial​

D'altra banda, en aquest Ple també es van aprovar per unanimitat tres mocions presentades per l'equip de govern: una de suport a les lluites per a l'eliminació de la discriminació racial, una altra en commemoració del 28J, Dia Internacional de l'Alliberament o l'orgull LGTBIQ+ i una darrera en defensa de l'espai públic com un lloc de lliure expressió de les diferents sensibilitats i ideologies amb un únic marc que ha de ser el de la Democràcia i respecte als Drets i Llibertats Fonamentals.

Finalment, també es va aprovar, amb l'abstenció de l'oposició, l'autorització de compatibilitat de l'alcalde com a professor associat a la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona).

Durant el torn de precs i preguntes Jaume Simó del GiC va manifestar certa deixadesa pel que fa a l'estat d'alguns carrers, mobiliari i equipaments i va demanar fer una reunió amb el cap de la brigada i el regidor. Jordi Biosca, regidor d'urbanisme i via pública, va mostrar-se obert a la trobada i va afirmar que té previst dedicar la legislatura a fer "manteniment" i no inversions perquè és conscient de la situació. Per la seva banda, entre altres, Joan Caballol de Junts per Catalunya, va exposar dubtes amb relació a les ajudes dels comerciants. La regidora Montse Mases va afirmar que s'estan millorant les bases definitives que sortiran a finals de juliol després d'incloure els suggeriments fets per part dels comerciants i així tenir en compte el màxim de casuístiques per arribar a tothom.



En Jordi Fitó renuncia a l'acta de regidor per motius personals

Després de cinc anys com a regidor de Cultura i Joventut, Jordi Fitó va posar en coneixement davant del Ple la seva renúncia a l'acta de regidor. Fitó va enviar un missatge d'agraïment a totes aquelles persones que havien estat al seu costat durant aquests anys desenvolupant la seva tasca al consistori i va al·legar motius personals per prendre aquesta decisió.

Les paraules del regidor

"Vull agrair a tot l'equip de Junts per Calaf la determinació, fa més de cinc anys, de formar equip i presentar-se a les eleccions municipals del 2015. Especialment a les persones amb les qui he compartit Equip de Govern, tant la primera legislatura com aquesta segona. Companys i companyes, el municipalisme no és fàcil, però sí que és un bon indret on ajudar les nostres convilatanes. Per la feina feta i per la molta que es farà, moltíssimes gràcies.

Vull donar també les gràcies a totes i cadascuna de les entitats i associacions amb qui he treballat aquests cinc anys. Segur que moltes de les decisions que hem pres aquests anys han estat o poc, o gens compreses. Us en demano disculpes, i us agraeixo infinitament que lluiteu dia a dia per fer de Calaf una vila envejable.

Agrair també a tot el personal de l'Ajuntament amb qui en més o menys mesura hem treballat per a tirar endavant algun projecte. Molt especialment a l'Anna Salsench com a tècnica de cultura. Per ser una mà esquerra impecable, una treballadora incansable i, sobretot una bona amiga, moltíssimes, moltíssimes gràcies!

Vull agrair al Jordi Badia l'acompanyament i "carinyo" despresos aquests anys, especialment en els moments més complexos, quan compaginar feina, família i ajuntament no ha estat gens fàcil. Gràcies Jordi, per la confiança i sobretot per fer i deixar fer.

Acabo donant-te les gràcies a tu, Elisabet. El Noè tenia dos anys i mig i el Leandre un anyet quan vam decidir que sí, que s'hi havia de ser. Que era una oportunitat d'or per a intentar millorar Calaf. Que hi havia un bon equip i moltes ganes de treballar. Però les coses no ens van ser fàcils. Vam perdre l'Amadeu poc més d'un any després d'entrar. I vam continuar drets. I vam continuar treballant i tibant del carro. I va arribar el Romeu. Ara, amb quatre nens que ens donen mil i una aventures, em toca fer un pas al costat, per gaudir del privilegi que és compartir la vida amb algú com tu."