El govern d'Igualada preveu una reducció d'ingressos de 3 milions

L'Ajuntament d'Igualada tindrà enguany una reducció en els ingressos que el govern actual ha valorat en 3 milions d'euros. Aquesta situació crearà dificultats en la gestió del pressupost del 2020 que ahir la tinenta d'alcalde Carlota Carner va explicar. La política social «és la prioritat absoluta» de l'equip que encapçala Marc Castells.

La responsable de l'àrea de Governació, Interior, Hisenda i Organismes Externs va explicar que l'Ajuntament d'Igualada, com la resta d'ajuntaments i d'administracions, experimentarà una important retallada d'ingressos. I, alhora, haurà d'afrontar un augment de la despesa també molt important. Per tant, haurem de quadrar el cercle: reducció d'ingressos i augment de la despesa».

La regidora va posar èmfasi a destacar que «la política social és la prioritat absoluta d'aquest govern. I entenem per política social totes aquelles mesures que permeten cobrir les necessitats de la població en general i dels col·lectius vulnerables en particular. I, també, totes aquelles mesures destinades a afavorir la represa de l'activitat econòmica, ja que són la millor manera de moderar els efectes de la crisi que ha generat la situació d'alerta sanitària».

Carner també va recordar que es van crear dues taules, una en l'àmbit social i l'altra en l'àmbit econòmic, per recollir i consensuar mesures entre tots els grups municipals d'aquest Ajuntament. «Les taules estan funcionant i en sortiran iniciatives que s'aplicaran amb l'acord unànime de totes les forces polítiques. Paral·lelament, l'equip de govern ha anat gestionant l'activitat municipal i ciutadana».

Pel que fa a l'afectació econòmica que la crisi sanitària tindrà en les finances municipals, Carner va indicar que la disminució d'ingressos d'aquest any estarà al voltant dels 3 milions d'euros. L'Ajuntament havia iniciat el 2020 amb les finances sanejades, però a partir del març, arran de la crisi de la covid, es van començar a prendre mesures excepcionals i urgents, entre les quals ha esmentat l'endarreriment de totes les taxes i tributs; la reducció a 30 dies del termini de pagament a proveïdors; la reducció de quotes i taxes, com la bonificació de terrasses en l'espai públic (31.400 euros), escombraries comercials per a restauradors i comerços (90.000 euros), quotes de les classes telemàtiques no prestades per l'OAMEAI (133.000 euros) o els tallers en espais cívics que s'han ofert gratuïtament (10.000 euros).

Carner va explicar que arran d'aquesta situació «aquest any farem més ús de les pòlisses de crèdit, perquè arriben menys ingressos i arriben més tard». A més, el govern també ha fet despeses extraordinàries per fer front a la pandèmia de la covid-19.