Tanquen una aula d'una llar d'infants d'Igualada per un possible cas de covid-19

L'Ajuntament d'Igualada ha decidit tancar una de les aules de la llar d'infants municipal La Lluna per la sospita d'un cas de covid-19 en una de les mestres. Segons informa el consistori, una treballadora de l'escola bressol va anar dilluns al seu CAP de referència amb dècimes de febre i es va procedir a fer-li la prova del coronavirus. En aquests moments s'esperen els resultats.

L'Ajuntament d'Igualada va fer la consulta a Salut Pública i es va acordar tancar la unitat on treballava la mestra. En concret, el tancament afecta tres famílies, a les quals també es fa un seguiment. En tot cas, a hores d'ara no es coneix que hi hagi cap més persona de l'entorn d'aquesta mestra ni dels tres alumnes i les seves famílies amb símptomes compatibles amb la infecció per covid-19.

La situació a Igualada després de la severa experiència que es va viure el mes de març és de màxima alerta i per evitar un nou brot s'han pres totes les mesures preventives.