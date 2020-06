Gairebé la meitat d'empreses turístiques de l'Anoia han presentat un ERTO per la covid-19

Un 49% de les empreses del sector turístic de la comarca de l'Anoia –hotels, cases rurals, restauració i esdeveniments- han presentat un ERTO a causa de la covid-19, segons els resultats d'una enquesta elaborada per la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA). A més, un 47% dels enquestats ha hagut de cessar l'activitat de manera temporal. El responsable de la sectorial de Turisme de la UEA, Carles Carol, ha explicat a l'ACN que "la comarca ja venia d'una situació complicada perquè encara no s'havia recuperat de la crisi del 2008, així que el doble confinament de la Conca d'Òdena encara ens ha afectat més". Amb tot, Carol veu aquesta situació com una "oportunitat" per repensar el model turístic català i "apostar per la deslocalització".

El sector turístic de la comarca de l'Anoia ha viscut una situació especialment dura per la covid-19 a causa del doble confinament de la Conca d'Òdena. Segons l'enquesta realitzada per la UEA, gairebé un 50% de les empreses del territori han hagut de presentar un ERTO, mentre que un 47% ha hagut de cessar l'activitat de manera temporal. També hi ha hagut un 29% de les empreses que afirmen que han hagut de fer modificacions en la política de cancel·lacions o en les condicions de les reserves.

De fet, la pràctica totalitat de les empreses han tingut cancel·lacions pels mesos de maig i juny, mentre que aquesta xifra es va reduint a partir del juliol. Pel que fa als esdeveniments plana força incertesa, ja que gairebé la meitat estan a l'expectativa de veure què fan segons com evolucioni la pandèmia, les restriccions i les mesures de seguretat.

El responsable de la sectorial de Turisme de la UEA, Carles Carol, s'ha mostrat esperançat en què aquesta situació pot servir per "reconvertir el model de turisme del país i intentar deslocalitzar-lo i que zones com l'Anoia es vegin beneficiades". "Crec que a l'Anoia podem captar un turisme 'slow', de proximitat i que busqui tranquil·litat, un entorn natural i un espai no massificat", ha apuntat Carol. Aquest empresari del sector turístic, però, també és realista i creu que "ens esperen mesos molt llargs i complicats".

Moltes de les empreses, però, han encarat aquesta situació buscant alternatives i diversificant o complementant la seva activitat. De fet, un exemple és l'empresa de Carol, dedicada principalment a l'organització de grans esdeveniments. L'empresari ha dit que, davant de la incertesa de quan es podran tornar a organitzar actes amb un gran nombre de públic, han decidit utilitzar els espais que gestionen per oferir-hi alternatives com ara bars o restaurants efímers, que només obriran portes durant l'estiu.



Manifest pel turisme

Des de la Unió Empresarial de l'Anoia s'ha elaborat un manifest a favor del turisme on reclamen un pla d'actuació per promocionar, planificar i pensar activitats encarades pel turisme de proximitat. En el document reivindiquen l'Anoia com un destí "tranquil" i "segur" i en destaquen actius com la natura, la gastronomia, els productes artesans o el turisme rural, entre d'altres.

En el document també s'hi plasmen les demandes del sector com són ajudes directes per a les empreses; ajuts per a publicitat i promoció dels negocis; normatives clares i informació real sobre els riscos en cada situació o activitat; suport en la flexibilització de la reincorporació de la plantilla, el cost de la seguretat social i els impostos; o la facilitació de crèdits per cobrir la despesa que es veu augmentada amb la implantació de les mesures sanitàries.