Les piscines municipals d'Igualada obren la setmana vinent amb menys ocupació

Les piscines municipals d'Igualada obren a partir de la setmana vinent, el Molí Nou el dia 29 de juny, dilluns, i la Lluís Basas, de les Comes, a partir del dia 1 de juliol. En tots dos casos, l'Ajuntament ha pres mesures, ha reduït les capacitats i ha establert una sistemàtica per dur a terme una neteja higiènica de l'espai.

En el cas del Molí Nou aquesta nova situació suposarà que aquest estiu hi haurà horari partit per entrar al recinte, de 9 del matí a les 2 del migdia, i de 3 de la tarda a les 8 del vespre. La pausa del migdia s'aprofitarà per fer una desinfecció a fons de les instal·lacions. Així ho ha explicat la regidora d'Esports i Promoció de la Ciutat, Patrícia Illa, que ha afegit que l'aforament permès a la instal·lació s'anirà adaptant en cada moment a la normativa sanitària. Actualment, ara hi pot haver una ocupació del 50% de la capacitat, amb distàncies de 2 metres entre les persones i l'obligatorietat d'accedir-hi amb mascareta.

A l'entrada també es prendrà la temperatura als usuaris, com a mesura preventiva. Illa ha explicat que en aquesta reobertura no es podran utilitzar els vestidors, una mesura que pot canviar en funció de l'evolució de la normativa.

Pel que fa a la piscina Lluís Basas de les Comes, l'obertura serà a partir del dia 1 de juliol. L'horari serà de 6 del matí a 10 de la nit, de dilluns a divendres; els dissabtes de 8 del matí a 8 del vespre i els diumenges, de 2/4 de 10 del matí a les 2 del migdia.

Enguany, la piscina també estarà oberta al mes d'agost en un horari que es determinarà en funció de la situació sanitària. En aquest equipament, els vestidors estaran oberts, amb ús limitat dels espais i les dutxes. S'ha buscat, segons Illa, un equilibri perquè els clubs puguin reprendre els entrenaments de natació, natació sincronitzada i waterpolo i, alhora, els usuaris individuals puguin tornar a fer servir les instal·lacions amb totes les garanties de seguretat. A les dues instal·lacions es faran neteges sis vegades al dia.



Control d'aforaments

Illa també ha destacat l'acord amb l'empresa Dotze de Juny per al disseny d'una aplicació web en què es podrà consultar en cada moment l'aforament que hi ha disponible a les dues piscines. «Això també ens permetrà estudiar quins són els horaris en què hi ha més gent a cada equipament i distribuir millor els esportistes en cada franja horària», ha explicat Illa. La informació es pot consultar a recintes.cat/igualada, on també es podrà consultar l'aforament d'altres equipaments que acolliran activitats aquest estiu.

Pel que fa als pavellons esportius, aquesta setmana ja hi han començat les activitats d'estiu d'alguns clubs de la ciutat i les activitats municipals hi comencen el dia 29 de juny. En les cas de les Comes també s'hi faran activitats d'altres empreses que ho han sol·licitat, sempre seguint els protocols i normatives establerts per la Generalitat.