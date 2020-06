Els espais de cara al setembre preocupen els centre educatius d'Igualada

L'alcalde, Marc Castells, i la regidora d'Ensenyament, Universitats i Joventut, Marisa Vila, s'han reunit aquesta setmana amb les direccions de tots els centres educatius d'Igualada, a qui han transmès l'agraïment per part del govern municipal a la tasca feta per les escoles durant la gestió de l'episodi d'alarma sanitària provocada per la covid-19. L'alcalde i la regidora també van informar sobre les diverses qüestions tractades en la reunió celebrada dijous amb el conseller d'Educació, Josep Bargalló, i diferents dirigents del departament d'Educació.

Va ser un acte d'agraïment mutu, ja que els centres educatius van valorar positivament l'acompanyament de l'Ajuntament durant aquest episodi i van traslladar al Govern municipal les seves inquietuds, bàsicament relacionades amb les incerteses que envolten l'inici del proper curs, amb especial preocupació per la necessitat d'adaptar nous espais per garantir les mesures de seguretat sanitàries i per altres qüestions com la neteja o els menjadors escolars. La reunió va tenir la participació de representants de centres de llars d'infants, educació infantil, primària i secundària, formació professional, cicles formatius i ensenyament d'adults.