Olesa celebra avui els actes del Dia de l'Orgull LGTBIQ+

El departament de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+ de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha organitzat activitats amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que es commemora aquest diumenge, 28 de juny, amb l'objectiu de visibilitzar les múltiples orientacions sexuals que existeixen. L'activitat central consisteix a pintar, avui, passos zebra amb els colors de la bandera LGTBI. El Dia de l'Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual commemora els fets del 28 de juny del 1969 a Nova York, coneguts com la revolta Stonewall, on per primera vegada es va denunciar la vulneració de drets i la repressió social contra les persones LGTBI.

Núria Jané, tècnica del departament de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+, ha destacat que encara és necessari reivindicar el 28-J perquè «la població LGTBI s'enfronta a una situació de vulnerabilitat en el seu dia a dia», una situació de vulnerabilitat que, remarca, s'ha agreujat arran de la crisi sanitària pel coronavirus.

Segons Núria Jané, aquesta circumstància es demostra amb l'increment de la demanda de suport emocional per part del col·lectiu LGTBI des de l'inici de la pandèmia al telèfon d'atenció habilitat per la federació estatal LGTBI, o per situacions que s'han donat com ara «aturada de tractaments hormonals, o de canvis de nom, amb la importància que això té per a aquestes persones». Malauradament, ha afegit Jané, també s'han incrementat les agressions al col·lectiu LGTBI. De fet, segons l'Observatori contra l'homofòbia, des de l'inici del 2020 s'han produït un total de 83 agressions, la darrera fa només uns dies a Sant Boi.

A Olesa de Montserrat, les activitats per commemorar el 28 de juny arrenquen avui diumenge amb dues propostes virtuals que es podran veure al canal de YouTube de l'Ajuntament d'Olesa i a l'Instagram de la biblioteca Santa Oliva. La primera és l'hora del conte «Tres amb tango», a càrrec de Cúrcuma, que també oferirà un seguit de recomanacions de llibres per a la coeducació en família.

La regidora de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+ de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, Ada Agut, ha explicat que l'acte central serà el mateix diumenge, que consistirà a pintar amb els colors de la bandera irisada diferents passos de vianants sota el títol «Fes un pas cap a la diversitat», i acabarà a les 12 del migdia a la plaça de Catalunya amb la lectura del manifest del 28 de juny.