ERC Anoia i Poble Actiu reclamen solucions al Consell i a Igualada

ERC i Poble Actiu han reclamat una reconsideració del tancament, de moment sense cap resposta positiva. Els republicans feien una aposta per descentralitzar l'escola i implicar en el manteniment del centre diferents ajuntaments de la Conca d'Òdena. ERC considera «un error» tancar l'escola i assegura que «hi havia altres alternatives per donar continuïtat a una oferta lúdica, cultural i artística pública i d'altíssima qualitat, però hi ha hagut poca voluntat del govern». Poble Actiu, per la seva part, ha demanat a l'Ajuntament d'Igualada que assumeixi el funcionament del centre.

Segons els republicans, aquesta mesura «és una privatització silenciosa» i expliquen que «l'educació pública, sigui en el format que sigui, ha de ser una aposta decidida dels governs» i, en aquest sentit, «ens queda clar que el govern del Consell Comarcal no ha esgotat totes les possibilitats que tenia per poder seguir mantenint aquesta aposta per la ciutadania de la comarca».

Per a Esquerra Anoia la solució no s'ha trobat per una manca de voluntat política dels partits que són al govern, Junts x Cat i PSC.

La formació Poble Actiu considera que «el fet que l'escola de dansa tingui titularitat comarcal no ha de ser una excusa perquè l'Ajuntament d'Igualada se'n desentengui». I per aquest motiu entenen que «cal que l'Ajuntament exerceixi la seva capitalitat i que intenti buscar una solució al conflicte que afecta molts alumnes i famílies de la ciutat». En concret, demana a l'Ajuntament que «faciliti un espai per a l'escola de dansa, i si malgrat tot el Consell Comarcal continua sense voler fer-se'n càrrec, que n'assumeixi també la gestió i l'oferta educativa».

Segons Poble Actiu, «aquesta és una mesura que intenta evitar la desaparició de l'escola de dansa per tal que la ciutadania pugui seguir beneficiant-se d'una educació pública artística», i en un recent comunicat assenyalen que «fer desaparèixer ensenyaments és quelcom intolerable especialment per la forma com s'ha efectuat aquest tancament, sense donar explicacions a les famílies ni als treballadors i sense mirar de buscar solucions consensuades entre totes les parts afectades». «El tancament d'un centre educatiu públic és sempre una mala notícia, però encara més quan és l'únic centre públic on es poden fer estudis de dansa», afegeixen.