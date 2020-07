El govern del Consell de l'Anoia diu que l'Escola de Dansa tenia dèficit

El Consell Comarcal de l'Anoia considera el tancament de l'Escola de Dansa que hi va haver en l'estat d'alarma per la covid és degut al fet de no tenir un local per poder desenvolupar l'activitat, però, sobretot, perquè l'activitat arrossegava un dèficit de 40.000 euros, que diuen els responsables de la institució comarcal que no poden suportar. Carme Zaragoza, vicepresidenta de Serveis a les Persones, i Rafel Galvón, conseller de Cultura i Esports, van fer públic ahir una article en què justifiquen el tancament per aquests motius.

Lamenten que hagin hagut de posar fi a l'Escola de Dansa, i es disculpen per si la comunicació del final de l'activitat no ha estat correcta, fet que atribueixen a l'especial situació arran de la pandèmia per la covid-19. I també retreuen a la CUP que, tot i que no van assistir a la reunió on es comunicava el tancament als grups, ni van plantejar cap qüestió abans d'anunciar l'adeu, després hagin estat els més actius a través de comunicats de premsa.

Els polítics del govern del Consell afirmen que «seguiran apostant pels ensenyaments artístics» i l'alternativa serà «impulsar el primer programa de beques per a infants que per raons socials i econòmiques no puguin accedir a estudiar música, teatre, pintura o dansa».