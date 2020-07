L'Ajuntament de Calaf promou l'ús de l'aplicació La compra per fomentar el comerç local

L'Ajuntament de Calaf ha signat un conveni amb l'empresa Interactiu per impulsar l'aplicació "La compra" que permetrà comprar des del mòbil als comerços de Calaf. L'app serà gratuïta tant per als clients com per als establiments i permetrà realitzar comandes en línia als comerços de proximitat, així com als restaurants i productors locals

L'app serà gratuïta tant per als clients com per als comerços, restaurants o productor locals i permetrà gestionar les comandes i pagaments en línia amb la possibilitat d'anar a recollir la compra a la botiga a una hora concreta o demanar que te la portin al domicili. En ambdós casos, el pagament es farà directament al comerciant, però en les properes setmanes ja es podrà pagar a través de l'app.

Entre les seves funcionalitats destaca que es poden geolocalitzar els comerços, es poden fer cerques per ubicació, establiment, categoria o producte, es fa una actualització automatitzada de l'estat de les comandes i hi ha alertes automàtiques tant per a comerços com per als seus clients. També es pot crear una llista de comerços preferits.

Des de l'Ajuntament s'ha apostat per signar ja el conveni i entrar a la prova pilot a partir d'aquest estiu, tal com han fet altres municipis com Girona. Així es pretén ajudar al comerç local fortament afectat per la crisi de la COVID-19 a iniciar-se amb la venta per internet a través d'una eina gratuïta que els permetrà familiaritzar-se amb tot el que suposa el comerç electrònic.

Un altre dels avantatges és, segons explica l'Ajuntament, que gràcies a participar en aquest període de prova, es podran proposar millores per a què quan l'aplicació s'ofereixi de forma definitiva a tot Catalunya, aquesta disposi de les facilitats i prestacions necessàries tant pels comerços com pels clients.

L'aplicació ja es pot descarregar a l'Apple Store i al Google Play. De moment, s'hi han adherit una desena de comerços del municipi que ja han començat a introduir les seves dades però es preveu que a poc a poc s'hi vagin afegint més.