El llum Mood del dissenyador Ricard Vila ha estat nominat als Premis Delta

El llum Mood, dissenyat per Ricard Vila -dissenyador instal·lat al barri del Rec d'Igualada, i produït per Simon Electric, ha estat nominat als premis Delta dels ADI Awards 2020, en les categories de bronze, plata i or. Des del 1961, els prestigiosos Premis Delta reconeixen la tasca de dissenyadors industrials i empreses productores, i posen en valor l'excel.lència com a mecanisme per a generar riquesa en una economia industrial. Es celebren bianualment a Barcelona i han esdevingut un important canal de promoció y una valuosa plataforma de reconeixement públic. La propera tardor es celebrarà la cerimònia d'entrega de les medalles d'or, plata i bronze dels Delta seleccionats i el llum Mood hi serà present.

El llum Mood ja va guanyar al març d'aquest any un Red Dot Design Award, on es va valorar el "design concept"i la capacitat innovadora. El jurat hi va destacar "una estètica clara i futurista fascinant, la gamma de llums de paret Mood es pot agrupar indistintament o col·locar per separat". Al mes de febrer, Mood també es va emportar un IF World design Award 2020 que va reconèixer el seu disseny que combina una estètica impecable amb la funcionalitat.

Aquests premis internacionals suposen un important reconeixement a Ricard Vila Studio, segons fonts del propi estudi. Ubicat al barri del Rec d'Igualada, l'estudi dirigit per Ricard Vila, dissenyador industrial que compta amb una sòlida trajectòria. Ricard Vila (Igualada 1974) va estudiar a l'Escola Elisava de Barcelona on es va especialitzar en disseny industrial, i tot seguit va treballar en diversos estudis on destaca Lievore Altherr Molina, fins que l'any 2.000 va fundar el seu propi, Ricard Vila Studio. També ha estat dos anys professor del Màster en Disseny i Desenvolupament de producte de l'Escola Elisava i professor a LCI Barcelona. Actualment és membre del jurat pels premis AJAC (Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya) en les disciplines de Disseny de producte i Arquitectura Efímera d'enguany.

Vila desenvolupa diversos projectes de disseny en mobiliari, producte, interiors i retail pels quals ha rebut premis com: millor moble de la FED, IF world Desing Award, Red Dot i Delta Selection ADI Awards 2020. Des de l'any 2009, Ricard Vila també és un dels promotors i responsable d'espais de l'esdeveniment de retail moda Rec.0 Experimental Stores, el festival de pop-up stores que durant quatre dies, dues vegades l'any, transforma antigues fàbriques del barri del Rec d'Igualada en botigues efímeres que ocupen grans marques i dissenyadors de moda.