Neix un web a l'Anoia per donar una segona vida als productes

Els empresaris de l'Anoia disposen d'un nou servei per donar una segona vida als productes i materials que ja no facin servir. La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) ha presentat el Mercat d'Intercanvi de l'Anoia, una plataforma web on les empreses podran oferir de manera gratuïta productes i materials que ja no facin servir. És una de les iniciatives que estan impulsant després del confinament per la pandèmia de la covid-19.

D'aquesta manera, altres empresaris, entitats sense ànim de lucre, escoles i també particulars podran optar a quedar-se els productes. L'objectiu del projecte és contribuir a mantenir els productes i materials en circulació per evitar que acabin a l'abocador, i fomentar així l'economia circular.

La gerent de la UEA, Paula Arias, ha explicat que l'objectiu de la nova plataforma és «intentar donar una segona vida útil als materials, productes i aparells abans que es converteixin en desús». La idea és, segons Arias, «contribuir entre tots a incentivar l'economia circular». La nova web, a banda de ser un mercat d'intercanvi, també disposa de diferents recursos i eines perquè les empreses puguin fomentar l'economia circular.

El mercat d'intercanvi està impulsat per la UEA i l'Associació d'Empresaris del polígon de Les Comes, però està obert a tots els empresaris de la comarca de l'Anoia. El president de l'associació, Joan Mateu, ha detallat que les empreses poden oferir qualsevol tipus de producte, des de material d'oficina, telèfons o ordinadors, fins a motors. En cas que un producte tingui diversos interessants, ha especificat Mateu, «prioritzarem les entitats sense ànim de lucre, les escoles i fundacions». A més, es demana que els productes que es pengin «tinguin un estat de conservació acceptable».

Mateu ha recordat que ja existeixen portals de venda de material de segona mà i, per això, l'objectiu del Mercat d'Intercanvi no és «fer negoci», sinó fomentar l'economia circular. La plataforma està pensada exclusivament per als empresaris i veïns de la comarca de l'Anoia, ja que un dels factors destacats és la «proximitat territorial i el km 0».

Al mateix temps, Mateu creu que el projecte interessarà als empresaris perquè «una empresa no pot anar a la deixalleria i deixar un producte. L'empresari ha de pagar quan vol llençar una cosa i, per tant, si li pot donar una segona vida s'estalviaria el cost d'eliminar el producte».