Esparreguera s'aferra a la festa major, però amb més protagonisme local

Esparreguera celebrarà entre el 4 i el 13 de juliol la seva festa major, que enguany, a causa de la crisi de la covid-19, serà una festa diferent per garantir totes les mesures de seguretat sanitària, i també perquè el protagonisme als escenaris i al carrer serà majoritàriament de grups i entitats del municipi.

L'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, va explicar en la presentació del programa que «la festa major arriba en un context difícil, perquè la covid-19 ha impactat de forma innegable en les nostres vides i ha transformat fortament la nostra manera de viure i de relacionar-nos; tot just ara comencem a adaptar-nos a la nova realitat i a aixecar-nos amb la confiança que ens en sortirem». En aquest sentit, l'alcalde va remarcar que «la celebració d'enguany serà innovadora i diferent de la que coneixíem fins ara, però mantindrà intacta la nostra identitat i el segell de tots els que la fan possible».

El regidor de Cultura, Juan Jurado, destacava que la covid «ens ha obligat a adaptar-nos, a ser creatius, innovadors, i amb aquest esperit presentem un programa alternatiu, que compleix les mesures i recomanacions sanitàries i que conserva els principals ingredients de la nostra festa, que és un fet que ens representa com a poble i que cal viure-la».

La programació de la festa major d'aquest any ha conservat els seus principals actius. Així hi haurà cultura popular amb els diferents actes organitzats per la Fede; música, amb el concert de The Papa's and the Popo's, l'actuació dels coros rocieros Santa Eulàlia i Nuevos Comienzos i el vermut musical amb Ferran Palau, Jordi Matas i Paula Garcia; teatre, amb Teatre de Càmera, EXT.GAZE de Laltre Col·lectiu i el monòleg d'Elias Torres; dansa, amb classes obertes de hip-hop i zumba; cinema, amb dues projeccions de cinema a la fresca; solidaritat, amb el Sopar Solidari que reconverteix el seu format amb la participació de diversos bars i restaurants del municipi; cercaviles, que seran descentralitzades als diferents barris del municipi per evitar aglomeracions; activitats familiars, i enguany també hi haurà un espai per al record i homenatge a les víctimes de la covid-19 i a tots aquells col·lectius que han estat a primera línia durant l'emergència.