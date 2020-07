Tanquen el Parc de Bombers de Calaf després de detectar-hi dos positius per coronavirus

La detecció de dos casos positius de covid-19 al Parc de Bombers de Calaf va portar dimecres a tancar les seves instal·lacions, segons van informar ahir fonts del cos, que al matí ja hi van començar a fer les tasques pertinents de desinfecció i neteja amb l'objectiu de poder-lo reobrir tan aviat com sigui possible. Comptaven poder completar aquests treballs ahir mateix.

Així mateix, i per precaució després de la detecció dels dos casos, es va procedir al confinament de set bombers i tres ajudants d'ofici forestal (AOF) d'aquest mateix parc amb els quals les dues persones que van donar positiu havien compartit la mateixa guàrdia.

A banda del parc de Calaf, ahir també es va conèixer un cas positiu de coronavirus al Parc de Bombers de Mollerussa i un altre al de Bombers voluntaris de les Borges Blanques. De resultes de tot plegat, en el cas de Mollerussa, es van haver de confinar quatre bombers i tres ajudants d'ofici forestal, mentre que a les Borges són quatre els bombers voluntaris confinats.

El cos de Bombers va aplicar el protocol establert per a aquests casos en tots tres parcs i també mantenen un contacte directe amb el departament de Salut. Això ha comportat el confinament del personal que va estar en contacte amb els positius en la darrera guàrdia i la neteja de les instal·lacions. El cos va assenyalar ahir que no és un fet extraordinari i remarquen que es tracta de tres casos «localitzats».