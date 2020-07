L'Ajuntament d'Olesa convoca els premis de recerca Vila d'Olesa i Batec Jove

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha convocat la 36a Edició dels Premis de Recerca Vila d'Olesa, la 25a edició del Batec Jove per a treballs de recerca de Batxillerat i projectes de Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Superior i la 1a edició del Premi de Recerca de Perspectiva de Gènere.

El regidor de Cultura, Xavier Rota, anima a la participació, sobretot, dels estudiants, que, enguany, «amb la pandèmia no han tingut gens fàcil elaborar els seus treballs». Rota destaca que per la crisi sanitària enguany s'ha hagut de modificar la convocatòria, «que habitualment es fa el mes de maig per entregar-se els premis al juny». Enguany, la convocatòria finalment es fa al juliol i l'entrega de premis es farà al setembre.

Enguany, a més del Premi Recerca Vila d'Olesa i Batec Jove també es convoca la 1a edició del Premi de Recerca de Perspectiva de Gènere. Aquest premi pretén impulsar els treballs de recerca d'alumnat olesà i els treballs realitzats per un olesà/ana en l'entorn universitari amb continguts vinculats amb les aportacions de les dones en diferències temàtiques al llarg de la història, aportacions i recerques entorn el gènere, la violència masclista, els diferents corrents del feminisme i/o la diversitat sexual i la història del col·lectiu LGTBIQ+.

El Premi de Recerca amb perspectiva de gènere 2020 tindrà dues categories: adult i juvenil, dotats amb 1.500 euros i 800 euros (400 euros per a l'autor/a i 400 per al centre docent) respectivament.

L'entrega dels premis tindrà lloc el dijous 10 de setembre a les 19 h a l'ajuntament d'Olesa.