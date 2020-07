SOS Penedès critica el procés per fer un pla urbanístic industrial a l'Anoia

SOS Penedès critica en un comunicat el procés participatiu que s'ha engegat fa poques setmanes per elaborar un pla director urbanístic (PDU) per ordenar el futur del sòl industrial a la Conca d'Òdena i el titlla de «fals». Segons l'entitat, el procés té com a únic objectiu «justificar la requalificació de 400 hectàrees agrícoles a polígons industrials o logístics, sense estudis econòmics ni socials previs, necessaris per saber quina és la situació actual».

Aquest procés s'ha obert, de manera telemàtica, perquè hi havia posicions enfrontades a l'hora de determinar on s'han de col·locar les grans peces de terreny industrial a la Conca d'Òdena. El sector de la pagesia i el grup polític independent que es va presentar a Òdena i ha estat clau per a la governabilitat van ser els que més van alçar la veu contra el procés que portava a canviar la qualificació d'una important peça de sòl agrícola en aquest terme municipal. Aquest terreny, que és d'un important empresari anoienc que ja ha fet altres operacions a la comarca, de moment no ha canviat d'ús des del punt de vista urbanísitc. L'actual govern d'Òdena, comandat per ERC, no avala l'operació.

L'alcaldessa, Maria Sayavera, ha explicat en diverses ocasions, des que va arribar al càrrec, que cal estudiar altres alternatives per trobar grans peces de terreny industrial a la comarca. I just abans d'iniciar-se aquest procés de participació va advertir que la finca del pla de les Moreres, la que es pretenia requalificar, no està en joc.

I no només això, sinó que ha proposat com a alternativa al canvi de qualificació d'aquesta gran peça al costat de l'A2, desenvolupar espais més petits que es podrien generar a l'entorn de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena.

Els representants de SOS Penedès opinen que el procés arrenca «amb les cartes marcades» i que «no obre la porta a un debat amb profunditat sobre el model de desenvolupament de la Conca d'Òdena». L'entitat demana la retirada del Pla Director i que es treballi en la direcció del Pla Territorial i dels Plans Directors de les diferents comarques de la Vegueria del Penedès.

SOS Penedès considera que «no s'han fet estudis de la realitat actual de les activitats econòmiques a la Conca per detectar quins són els veritables problemes i quina seria la millor manera de resoldre'ls». També veuen necessari dissenyar un nou model de territori econòmic, social i ambiental, «que ha de guiar les polítiques públiques presents i de futur». Creuen que els plans que surtin a partir d'ara «no es poden fer amb les mateixes eines del segle passat, ni amb l'obscurantisme que, fins ara, ha fet gala l'administració».

Consideren que «cal treballar en el marc del Pla Territorial de la Vegueria Penedès i, dins d'aquest, dissenyar el Pla de la Conca d'Òdena amb les seves especificitats». També remarquen que és important «esmerçar recursos tècnics i orientar el planejament cap a un model que s'adapti a les característiques del territori i respongui als reptes d'una societat ambiental, de rehabilitació i economia circular, no d'expansions innecessàries i obsoletes».

Totes i les manifestes diferències sobretot entre el govern d'Igualada, decantat inicialment per la peça de les Moreres, i el d'Òdena, que vol desenvolpar la zona de l'aeròdrom, les administracions de la Conca han insistit en les dar-reres setmanes en la voluntat de fer un procés de diàleg obert sense tenir les cartes marcades. Una situació que s'hauria acordat en la intensa relació durant el confinament de la covid-19.