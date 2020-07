El Festival de Llegendes de Catalunya planta cara a la covid-19 i aconsegueix reunir més d'un miler de visitants

El Festival de Llegendes de Catalunya ha aconseguit reunir més d'un miler de visitants malgrat les restriccions que s'han pres a causa de la covid-19. El codirector de la cita, Víctor Borràs, ha reconegut que s'han hagut de reinventar per poder tirar endavant la mostra, implantant limitacions d'aforament, programant més passis, i establint la venda d'entrades anticipada per a tots els muntatges. "Ha valgut la pena", ha apuntat Borràs que ha considerat que "és una prova que la cultura continua". Un any més, la principal atracció ha estat l'Apagada, que també s'ha reformulat per adaptar-se a la situació actual. El circuit de llegendes pel Castell de Tous ha estat l'altre plat fort, combinant teatre, titelles, música, narració i dansa.