L'Ajuntament d'Olesa ajusta el crèdit per afrontar les obres pendents

L'Ajuntament d'Olesa recupera les sessions de ple presencials. Aquesta setmana ha tingut lloc el ple ordinari del mes de juliol, això sí, amb mesures de seguretat com ara mantenir la distància entre regidors.

El ple va aprovar una modificació de crèdit de 274.316,17 euros provinents del romanent de crèdit per poder dur a terme diferents projectes. L'alcalde i regidor d'Urbanisme, Miquel Riera, va explicar que 50.000 euros es destinen a crear la partida pressupostària per poder fer el projecte de millora del pati de l'escola Sant Bernat, un dels projectes guanyadors dels pressupostos participatius de l'any passat. A més a més, es destinen 80.000 euros al departament de medi natural per reconstruir el pont per a vianants que va arrasar el temporal Glòria a l'alçada de l'Areny del Molí, i també per poder fer diferents arranjaments de camins municipals; 40.000 euros es destinen a suplementar la partida de les quotes urbanístiques per afrontar les obres de Cal Candi i 105.000 euros a posar en marxa una estació transformadora elèctrica al polígon industrial de Vilapou.

La modificació de crèdit es va aprovar per unanimitat, tot i que Ciutadans i ERC van demanar que, en el cas de múltiples projectes, les modificacions de crèdit es tractessin separades per poder fer la votació de cadascuna de les intervencions. La regidora d'Hisenda, Lourdes Vallès, va explicar que la unificació de projectes en una única modificació de crèdit es fa «per decisió tècnica i seguint el criteri d'eficàcia i d'eficiència que ha de tenir l'administració pública». En aquest sentit, el regidor de la CUP, Marc Serradó, va insistir a poder establir un import màxim amb l'equip de govern per poder presentar les modificacions de crèdit de manera separada, tal com han demanat els diferents grups de l'oposició, sense haver de renunciar al criteri d'eficàcia i sense entorpir el treball dels tècnics. Al marge d'aquest debat, la modificació de crèdit es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals, que van valorar que les actuacions presentades estaven justificades.

El ple també va aprovar aquest mes de juny per unanimitat la perllongació del contracte de servei de neteja d'edificis municipals tot el que resta del 2020. El govern del Bloc Olesà i Junts per Catalunya havia previst tenir a punt el nou contracte, però amb l'esclat de la covid-19 i les noves mesures d'higiene i de neteja dels espais s'ha hagut de tornar a replantejar el plec de clàusules administratives abans de fer la contractació. La regidora d'Espais públics i Equipaments, Eva Creus, va explicar que el febrer d'aquest 2020 es va aprovar al ple allargar el contracte de neteja d'edificis públics des de l'1 de març fins al 30 de juny, mesos en què s'havia fer la licitació del nou contracte i l'adjudicació per començar l'1 de juliol. Segons Creus, com a conseqüència de la crisi sanitària de la covid-19, les noves normatives i mesures d'higiene establertes per les autoritats sanitàries, s'ha previst que el nou contracte no es podrà adjudicar fins l'1 de gener del 2021.

Creus va anunciar que amb la pròrroga del contracte de neteja d'edificis públics i la revisió dels plecs de clàusules administratives, s'aprofitarà per incloure les peticions que el grup municipal de la CUP va fer el mes de febrer: incloure la recollida selectiva de residus, introduir formació en matèria de medi ambient per al personal i també la utilització de productes de neteja amb etiqueta mediambiental.