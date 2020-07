L'institut Pompeu Fabra de Martorell, a punt per acollir la selectivitat

La crisi del coronavirus porta canvis a la selectivitat d'aquest any. Els exàmens es faran a les universitats i també, com a novetat, als centres de secundària públics i privats. La Generalitat ha decidit ampliar els espais per afavorir el compliment de les distàncies de seguretat establertes per les autoritats sanitàries. L'institut Pompeu Fabra de Martorell acollirà els alumnes d'aquesta població i també de Gelida. Un altre dels canvis és que la prova durarà quatre dies, en lloc dels tres habituals, i es farà del 7 al 10 de juliol.

El director de l'institut Pompeu Fabra, Xavier Joseph, ha explicat al web municipal de Martorell que hi ha convocats 165 alumnes procedents del mateix institut i de l'institut Joan Oró i del col·legi La Mercè, i de l'institut de Gelida. Es distribuiran «en 18 aules que han habilitat respectant els dos metres de distància entre alumnes i amb totes les mesures de seguretat que la Generalitat recomana», segons Joseph.

Els exàmens es distribuiran en franges horàries per evitar el contacte innecessari en aules, passadissos i accessos. Les matèries més nombroses queden segregades i repartides en tres dies. Caldrà dur mascareta i fregar-se les mans amb solució hidroalcohòlica en accedir al centre, i també cada cop que s'intercanviï un paper o un objecte amb algú.

Només s'ocuparà entre una sisena i una cinquena part de la capacitat total de l'aula, i els alumnes seuran cada dia al mateix lloc per fer les proves. S'han desactivat les màquines expenedores de begudes i menjar, per tant, si algú en vol ha de portar-ho de casa.