Una quinzena de voluntaris creen una xarxa d'informadors del temps

Un grup de meteoròlegs i d'afeccionats a l'evolució de les pluges, les temperatures i els vents s'han constituït en associació a l'Anoia. Des de principi d'aquest any, una quinzena de persones treballen plegades per tenir informació de tota la comarca, i des final de juny estan constituïdes com a l'associació AnoiaMéteo. L'entitat té com a objectiu principal difondre la meteorologia anoienca.

De moment hi ha una vintena de persones que recullen dades de15 municipis de la comarca, gairebé la meitat. La voluntat, segons els mateixos impulsors, és anar incrementant el nombre de persones que s'hi vinculin per tenir una xarxa gran als municipis implicats.

Les mateixes fonts han explicat que «la xarxa també l'estem començant a estendre en escoles que fan el seguiment diari de la meteorologia». I han especificat que «la idea és que aquestes escoles puguin compartir les dades meteorològiques i així donar visibilitat a la tasca que porten a terme dia a dia».

AnoiaMéteo està integrada fonamentalment per aficionats a la meteorologia de diferents municipis de l'Anoia. La voluntat és recollir dades amb paràmetres comuns per tenir una fotografia real del seu punt d'observació.

Gràcies als diferents instruments meteorològics de cadascun dels integrants de la xarxa, els observadors d'AnoiaMéteo i a l'observació, es pot tenir un registre de paràmetres meteorològics a temps real i amb tecnologia fiable de tota la comarca de l'Anoia. És cert que a molts dels que participen en el projecte se'ls pot posar l'etiqueta d'afeccionat, però des d'aquest camp també es pot treballar amb conceptes de rigor científic. I això és el que es plantegen el grup d'observadors anoiencs. «També tenim com a objectiu ajudar la ciència, la societat i els organisme o serveis oficials que puguin requerir dades fiables de la comarca».