Santa Margarida de Montbui suspèn la Festa Major per l'augment de casos de covid-19 a Catalunya

L'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui ha decidit suspendre la Festa Major, prevista per a la setmana vinent. Malgrat que el consistori havia treballat per adaptar-la al context actual, l'auge de casos a Catalunya i el tancament perimetral del Segrià han motivat la decisió "per preservar la seguretat de la nostra ciutadania", ha dit l'alcalde, Jesús Miguel Juárez, en un comunicat. Juárez també ha anunciat que aquest estiu tampoc obrirà la piscina municipal, pel mateix motiu.

L'alcalde, Jesús Miguel Juárez, demana a la ciutadania "comprensió, prudència i responsabilitat". Amb la suspensió de la Festa Major, diu Juárez, "volem minimitzar l'exposició i els riscos de possible contagi de totes les persones de Montbui, i de les persones que ens visitarien durant aquells dies". També ha informat que els compromisos amb artistes o empreses previstos per a aquesta Festa Major, es traslladaran a "properes edicions".

Pel que fa a la piscina, l'alcalde reconeix que no obrir és "una decisió difícil", però que consideren que és "el millor mitjà de prevenció davant un virus que continua present a les nostres vides". "Aquest govern té molt clar que prioritzarà sempre, per sobre de tot, la seguretat i la salut de la ciutadania", afegeix.



"Suport" al Segrià

Montbui va ser un dels quatre municipis de la Conca d'Òdena que van patir el confinament perimetral el passat mes de març. Ara que el Segrià es troba en una situació similar, el batlle també ha volgut enviar el seu "suport" als municipis afectats.