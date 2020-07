L'Ajuntament d'Igualada anuncia que inicia el procés per reformar el mercat de la Masuca

L'Ajuntament d'Igualada impulsa una renovació del mercat municipal de la Masuca, una reforma que culminarà les diferents intervencions de promoció i urbanístiques que s'han fet per resituar aquesta instal·lació entre l'oferta comercial alimentària de la capital de l'Anoia. El regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcé, ha destacat que aquesta reforma es vol fer "amb els paradistes, que són els actors principals d'aquest repte" i ha anunciat que s'ha constituït un equip de treball format per tècnics municipals que fa molts anys que treballen amb el mercat.

El regidor ha explicat que abans de l'episodi de Covid-19 ja s'havia fet una primera reunió informativa amb els paradistes i que dijous de la setmana passada es va fer una segona trobada, en què es va presentar un treball elaborat a partir d'unes enquestes que es van fer el juliol passat per tal que els mateixos paradistes exposessin les seves expectatives. Entre els resultats més destacats hi ha el fet que el 75% del paradistes volen continuar a La Masuca i ara aquest equip de treball ha de definir en quines condicions i amb quina estratègia. El proper pas consistirà en la realització, aquest estiu, d'entrevistes personalitzades amb aquests periodistes que han expressat la seva voluntat de continuïtat per concretar les característiques del mercat del futur. També s'ha iniciat un estudi tècnic de l'actual estructura per valorar amb detall la utilitat i les característiques constructives de l'edifici. A principis de l'any 2021 es preveu tenir una proposta econòmica del projecte.

El projecte de renovació del Mercat Municipal de la Masuca que ja disposa d'un pla director. Així ho ha explicat aquest el regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcé, que ha recordat totes les actuacions que s'han fet o projectat per situar el mercat en el que ha denominat nova centralitat i que inclouen el nou eix amable per als vianants que connectarà la zona amb el nucli antic de la ciutat, la reurbanització de la plaça de la Masuca, les zones blanca i taronja d'estacionament, la propera construcció del campus universitari de salut i de la connexió amb la Ronda Sud, i la promoció d'habitatge social.

Totes aquestes actuacions s'han de culminar, ha indicat Marcé, amb el procés de reforma del mercat. El regidor ha afirmat que "pensem que ja és hora d'engegar aquest procés, ara que tenim unes concessions que finalitzen el primer trimestre del 2023 i, per tant, es pot entomar amb temps". Marcé ha destacat que l'equip de govern "creiem en aquest mercat i la primera reflexió va ser que volem un mercat que aporti aquesta nova centralitat, aquest efecte de crida a la comarca", i ha recordat que cada any unes 750.000 persones passen per les 48 parades actuals d'aquest històric equipament.

L'exposició de Marcé ha estat complementada pel regidor de Sostenibilitat i Mobilitat, Miquel Vives, que ha recordat que, per afavorir la incorporació de nous paradistes al mercat interior de La Masuca, el Ple Municipal va aprovar, per unanimitat de tots els grups, afegir a les tarifes actuals, que són la de final de concessió i una altra d'anual, una nova tarifa, amb un preu molt ajustat que permet que qualsevol emprenedor o

comerciant pugui obrir fàcilment una parada al mercat, amb una llicència d'un mesprorrogable a tres, trencant l'obstacle que pot suposar el pagament d'un import inicial. Passat aquest període provisional, el comerciant es pota acollir al règim de llicències, que poden ser de tres anys fins a la fi de la concessió o renovar-se anualment.