L'ANC de l'Anoia i les assemblees territorials mostren el seu suport a Laura Borràs

El Tribunal Suprem va citar la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, el pròxim dimecres 22 de juliol a les 11 hores com a investigada per la presumpta adjudicació irregular de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En conseqüència l'ANC de l'Anoia ha publicat un comunicat en suport a la diputada del PdeCAT, Laura Borràs, on defensen que «l'Estat actua des de la posició de força amb la qual ha actuat al llarg dels darrers anys i instrumentalitza les institucions i els poders públics».

En el comunicat també «exigeixen de forma urgent tancar files amb Laura Borràs». L'ANC fa una crida a la resta de forces polítiques i socials del país per confeccionar una estratègia per fer front a «la repressió de l'estat». Finalment, reclamen el retorn de les organitzacions «autodeterminacionistes catalanes» a la via unilateral.