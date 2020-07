Els alcaldes d'Abrera i Ullastrell reclamen mesures contra les curses il·legals a la BV-1202

Els alcaldes d'Ullastrell i d'Abrera, Jaume Puig i Jesús Naharro, reclamen "mesures urgents" per evitar les curses de cotxes il·legals a la carretera BV-1202. Els batlles han fet arribar una carta als comissaris de les regions metropolitanes Nord i Sud dels Mossos d'Esquadra perquè "s'incrementi la vigilància" en aquesta via i per sol·licitar una reunió per abordar la problemàtica.

Els alcaldes indiquen que en els darrers caps de setmana s'han registrat requeriments alertant sobre aquesta mena de concentracions de vehicles "tant de dia con de nit". Alhora recorden els participants realitzen "un seguit de conductes que no només generen inseguretat sinó que posen en perill la integritat física de la resta d'usuaris i usuàries de la carretera".

L'alcalde d'Ullastrell, Jaume Puig, ha explicat que l'objectiu de la carta, és demanar a la divisió de Transit "que augmenti la vigilància i les mesures de control davant la problemàtica de l'augment de curses il·legals". Per la seva banda, el batlle d'Abrera, Jesús Naharro, ha apuntat que "aquesta carretera té un configuració de pujada constant amb revolts que, un cop l'any, acull una cursa cronometrada".

Naharro indica que "la resta de l'any és visitada per gent que no respecta les normes de trànsit posant en perill els usuaris i usuàries de la via que respecten les normes de circulació, així com els ciclistes"."La signatura d'aquesta carta és un primer pas per demanar una reunió ja que ens uneix una mateixa preocupació com és reivindicar la necessitat de restablir la normalitat en el trànsit de forma urgent", apunta Navarro.

Els dos alcaldes s'han compromès a col·laborar conjuntament per garantir la seguretat viària. A més, ha explicat que malgrat que aquesta via està gestionada per la Diputació de Barcelona, i per tant la seva competència en matèria de seguretat correspon al cos dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local d'Abrera ha respost als requeriments ciutadans. S'han dut a terme controls en el tram urbà de la via, alguns d'ells conjuntament amb Mossos d'Esquadra, i s'han identificat diferents vehicles i sancionat als seus conductors.